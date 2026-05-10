El Gran Premio de Francia de MotoGP 2026 celebra este domingo 10 de mayo su carrera principal en el circuito de Le Mans, una de las citas clásicas del Mundial de motociclismo. La categoría reina cerrará la jornada dominical después de las carreras de Moto3 y Moto2.

La carrera de MotoGP en Le Mans arrancará a las 14:00 horas, horario peninsular español, y se disputará a 27 vueltas al trazado francés. Antes, los pilotos tendrán el warm up matinal y las carreras de las categorías inferiores.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Francia

La carrera de MotoGP del GP de Francia 2026 se disputa este domingo 10 de mayo a las 14:00 horas.

El programa del domingo en Le Mans queda así:

09:40 horas: MotoGP | Warm Up

11:00 horas: Moto3 | Carrera

12:15 horas: Moto2 | Carrera

14:00 horas: MotoGP | Carrera

La prueba de MotoGP será el plato fuerte del fin de semana y cerrará la actividad competitiva del Gran Premio de Francia.

Dónde ver la carrera de MotoGP por televisión

La carrera de MotoGP del GP de Francia se podrá ver en España a través de DAZN, plataforma que emite el Mundial de Motociclismo.

También podrá seguirse mediante el canal DAZN MotoGP, disponible en operadores como Movistar Plus+ y Orange TV, según el paquete contratado. Otra opción es el VideoPass oficial de MotoGP, con cobertura completa del campeonato.

Le Mans, una carrera clave del Mundial

El circuito de Le Mans suele ofrecer carreras imprevisibles, con frenadas fuertes, cambios de ritmo y una meteorología que puede alterar por completo el desarrollo del Gran Premio. Una buena salida y la gestión de los neumáticos serán factores determinantes en una prueba de 27 vueltas.

La carrera llega en un momento importante de la temporada, con la lucha por el campeonato todavía muy abierta y varios pilotos buscando dar un golpe de autoridad antes de las próximas citas europeas.

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Datos de la carrera de MotoGP en Francia

Carrera: MotoGP, GP de Francia

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026

Hora: 14:00 horas

Circuito: Le Mans

Vueltas: 27

Dónde ver: DAZN, DAZN MotoGP y MotoGP VideoPass