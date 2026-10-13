El equipo rojiblanco recibe este martes al conjunto inglés en el Riyadh Air Metropolitano en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase liga, con la obligación de sumar sus primeros puntos europeos del curso ante su afición.

El Atlético de Madrid y el Manchester United cruzan sus caminos este martes en el Riyadh Air Metropolitano en uno de los choques más atractivos de la segunda jornada de la liguilla de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone afronta esta primera mitad de la fase liga con una exigencia máxima en el calendario continental, donde debe medirse a rivales del entidad del Liverpool, el Bayern de Múnich y el Stuttgart.

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Tras tropezar en la jornada inaugural frente al Liverpool en Anfield, donde cayó por un estrecho 2-1 ante otro de los gigantes de la Premier League, el cuadro colchonero busca rehacerse al abrigo de su estadio. El equipo madrileño pretende recuperar las grandes sensaciones europeas de la pasada campaña, edición en la que firmó un brillante papel alcanzando las semifinales del torneo, y convertir su feudo en un fortín inexpugnable.

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Un Atlético en racha liguera mide a un Manchester United reforzado

El Atlético de Madrid salta al césped del Riyadh Air Metropolitano en un momento dulce de forma en la competición doméstica. La escuadra de Simeone llega reforzada tras encadenar cuatro victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, habiendo superado a domicilio a la Real Sociedad (0-3) y al Deportivo Alavés (1-2), y logrando triunfos de autoridad en casa frente al Osasuna (4-0) y ante el Real Madrid (2-1) en el derbi madrileño.

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Para esta cita continental, el preparador argentino cuenta con la ventaja de disponer de la plantilla al completo, al haber recuperado a todos sus efectivos lesionados. Aunque el delantero Julián Álvarez todavía no ha visto puerta en el presente curso, la línea ofensiva rojiblanca cuenta con recursos de garantías como Álex Baena, que suma cuatro goles, Jonathan David, autor de tres tantos y una asistencia, y Alejandro Grimaldo, que acumula tres dianas en su casillero.

Por su parte, el Manchester United aterriza en la capital de España con la tranquilidad de haber firmado un regreso victorioso a la máxima competición europea. El bloque inglés suma tres puntos en la clasificación general tras superar con contundencia en Old Trafford al Sabah Fútbol Kulübü por un claro 4-0 en la primera jornada de esta fase liga.

Horario y dónde ver por televisión el Atlético de Madrid – Manchester United

El enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Manchester United se disputará este martes 13 de octubre a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español) en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

La retransmisión televisiva en directo del partido se ofrecerá en España a través de la plataforma de pago Movistar Plus+. Los abonados podrán seguir el choque a través de los canales M+ Liga de Campeones (diales 60 u 115) y M+ Liga de Campeones 4 (diales 180 u 119), además de estar disponible en el canal LaLiga TV Bar para los establecimientos públicos.