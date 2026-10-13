El conjunto azulgrana recibe este martes 13 de octubre al equipo israelí en el Palau Blaugrana en la quinta jornada de la fase regular de la máxima competición continental. El choque se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar+.

El Barça y el Maccabi Rapyd Tel Aviv vuelven a cruzarse en el camino de la Euroliga en uno de los duelos de mayor tradición y exigencia de la máxima competición del baloncesto europeo. Ambos conjuntos se enfrentan este martes 13 de octubre en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase regular del torneo de la temporada 2026-27. El compromiso sobre la pista medirá el momento de forma de dos plantillas llamadas a competir por los puestos de honor de la clasificación en un arranque de curso donde cada victoria resulta determinante.

Lee tambien: LaLiga jornada 8: victorias de Atlético de Madrid y Barcelona y triunfo del Real Madrid

El choque se disputará en el feudo habitual del equipo catalán, el Palau Blaugrana de Barcelona, escenario que albergará un choque de máxima tensión deportiva fijado para las 20:30 horas (horario peninsular español). La escuadra azulgrana buscará hacer valer el factor cancha para sumar un triunfo clave ante su afición frente a un oponente siempre competitivo en el panorama continental.

PUBLICIDAD

Horario del encuentro entre el Barcelona y el Maccabi en el Palau Blaugrana

El enfrentamiento entre el Barça y el Maccabi Rapyd Tel Aviv correspondiente a la jornada 5 de la Euroliga 2026-27 tendrá lugar este martes 13 de octubre de 2026. El balón se pondrá en juego a partir de las 20:30 horas en la pista del recinto barcelonés.

Lee tambien: Galatasaray – Barcelona: hora y dónde ver en TV

El recinto ubicado en la Ciudad Condal será la sede de este enfrentamiento clave de la fase regular, donde el conjunto local tratará de imponer su ritmo de juego desde los primeros minutos del primer cuarto ante el bloque visitante.

Dónde ver en directo por televisión el Barcelona – Maccabi de la Euroliga

La retransmisión en directo del partido entre el Barcelona y el Maccabi Rapyd Tel Aviv se podrá seguir en España a través de la plataforma de televisión de pago Movistar+. El encuentro se emitirá de forma exclusiva a través del canal especializado Baloncesto por M+.

La cobertura televisiva del duelo arrancará desde la previa en los momentos anteriores al salto inicial de las 20:30 horas. El choque contará con el análisis y la narración del equipo habitual de comunicadores y especialistas en baloncesto de la cadena, integrado por voces de referencia del periodismo deportivo como David Carnicero, Fran Fermoso, Amaya Valdemoro, Lucio Angulo, Antonio Lamolda, José Ajero, Antonio Sánchez, Sara Giménez, Milena Martín o Nacho Rodríguez. Los abonados a la plataforma también tendrán la opción de seguir el partido online en directo a través de los dispositivos móviles, tabletas y ordenadores conectados a la aplicación oficial.