El conjunto blanco visita este martes 13 de octubre la cancha del Armani Olimpia Milan en un duelo clave correspondiente a la quinta jornada de la fase regular de la máxima competición continental.

El Real Madrid y el Armani Olimpia Milan vuelven a verse las caras en la Euroliga en uno de los enfrentamientos con mayor solera de la competición europea. El pabellón Mediolanum Forum acoge este martes, 13 de octubre, un choque de alta exigencia correspondiente a la quinta jornada del calendario de la fase regular del torneo de la temporada 2026-27. Ambos equipos afrontan el compromiso sobre la cancha con la mirada puesta en afianzar su trayectoria en la tabla y sumar una victoria de prestigio ante un rival directo.

Lee tambien: Atlético de Madrid – Manchester United: horario, canal y dónde ver hoy en televisión la UEFA Champions League

El conjunto madridista rinde visita al pabellón italiano con la premisa de mantener la competitividad mostrada en sus anteriores apariciones europeas. Por su parte, la escuadra milanesa buscará hacer valer el factor cancha y el respaldo de su afición en una cita fijada para las 20:30 horas, hora peninsular española.

PUBLICIDAD

Dónde ver en directo por televisión el encuentro entre el Armani Olimpia Milan y el Real Madrid

La retransmisión televisiva en directo del encuentro entre el Armani Olimpia Milan y el Real Madrid estará disponible en España de forma exclusiva a través de la plataforma de pago Movistar+. Los aficionados que deseen seguir el partido en vivo podrán hacerlo conectando con la señal del canal de televisión #Vamos 2, situado en el dial 51 de la citada plataforma.

Lee tambien: Barcelona – Maccabi Rapyd Tel Aviv: horario, canal de televisión y dónde ver en directo la Euroliga 2026-27

La cobertura del choque incluirá el análisis y la narración del equipo habitual de comunicadores y especialistas de la cadena para la Euroliga, entre los que figuran voces de referencia en el baloncesto televisivo como David Carnicero, Fran Fermoso, Amaya Valdemoro, Lucio Angulo, Antonio Lamolda, José Ajero, Antonio Sánchez, Sara Giménez, Milena Martín o Nacho Rodríguez. La emisión comenzará en los minutos previos al salto inicial de las 20:30 horas con la previa del choque.

Horario del Milán – Real Madrid de la jornada 5 de la Euroliga

El choque entre el Armani Olimpia Milan y la plantilla del Real Madrid se disputará este martes 13 de octubre de 2026. El balón se pondrá en juego a partir de las 20:30 horas en la pista del Mediolanum Forum de la ciudad de Milán (Italia).

Los espectadores podrán seguir el desarrollo del duelo tanto mediante la emisión convencional por televisión a través del dial 51 de Movistar+ (#Vamos 2) como mediante las opciones de retransmisión online y en ‘streaming’ habilitadas por la plataforma para dispositivos móviles, tabletas y ordenadores.