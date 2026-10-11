11 de octubre de 2026. Jornada 6 de la Premier League: tres partidos con marcadores abiertos.
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Marcadores de la jornada
- Crystal Palace 3 – 1 Nottingham Forest
- Hull City 2 – 2 Everton
- Liverpool 0 – 3 Manchester City
Goleadores y momentos destacados
- Crystal Palace 3 – 1 Nottingham Forest: Dan Ndoye [3′] (Nottingham Forest), Daichi Kamada [41′] (Crystal Palace), Jefferson Lerma [45+4′] (Crystal Palace), Yeremy Pino [59′] (Crystal Palace).
- Hull City 2 – 2 Everton: Joe Gelhardt [48′] (Hull City), Kiernan Dewsbury-Hall [55′] (Everton), Mohamed Belloumi [74′] (Hull City), Thierno Barry [68′] (Everton).
- Liverpool 0 – 3 Manchester City: sin datos de goleadores y minutos en la información facilitada.
Duelos que marcaron la jornada
En Crystal Palace 3 – 1 Nottingham Forest, Nottingham Forest se adelantó pronto con Dan Ndoye. Crystal Palace dio la vuelta al marcador gracias a Daichi Kamada y Jefferson Lerma, y cerró el triunfo Yeremy Pino.
El Hull City 2 – 2 Everton ofreció alternancias: Hull tomó ventaja con Joe Gelhardt, Everton respondió con Kiernan Dewsbury-Hall y más tarde ambos equipos sumaron un tanto cada uno —Thierno Barry para Everton y Mohamed Belloumi para Hull— para firmar el 2-2 final.
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En Liverpool 0 – 3 Manchester City, Manchester City se impuso por tres goles; no se han facilitado los nombres de los goleadores ni los minutos.