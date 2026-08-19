MADRID.— La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha solicitado formalmente a las autoridades militares la suspensión o aplazamiento de los actos conmemorativos del Aniversario de la Legión, previstos para el próximo 20 de septiembre en Ceuta. La organización denuncia que las unidades desplegadas en la ciudad autónoma sufren una sobrecarga de trabajo extrema tras el repunte migratorio del pasado 30 de julio por el espigón del Tarajal.

Según las denuncias recabadas por AUME, los efectivos se encuentran en régimen de activación permanente, realizando patrullas de 24 horas y asumiendo la práctica totalidad de las guardias sin días de descanso efectivos. El cuadrante de servicio contempla mantener este ritmo hasta el 30 de septiembre, lo que supone casi dos meses consecutivos sin posibilidad de salir de Ceuta, conciliar con sus familias o tener un periodo mínimo de recuperación.

Unidades al límite y riesgo operativo

La situación afecta de forma directa a los legionarios del Tercio «Duque de Alba» 2º de la Legión, quienes, además de la exigencia operativa en la frontera, deben organizar y preparar la parada militar de su aniversario.

Condiciones extremas: Sin fines de semana de descanso ni vacaciones programadas durante dos meses.

Sin fines de semana de descanso ni vacaciones programadas durante dos meses. Protesta del personal: Los propios afectados resumen la situación asegurando que «una cosa es trabajo y otra explotación».

Los propios afectados resumen la situación asegurando que «una cosa es trabajo y otra explotación». Impacto: AUME advierte que la fatiga acumulada no solo daña la salud física y psicológica de los militares, sino que pone en riesgo la propia operatividad de las unidades.

«Los militares no son máquinas. Son profesionales con disponibilidad permanente, pero también tienen derecho al descanso y a unas condiciones dignas. La disponibilidad no puede convertirse en un pretexto para la sobreexplotación.» — Secretaría de Comunicación de AUME

Exigencias a las autoridades

Ante esta crisis de sobrecarga laboral, AUME ha reclamado al Mando la adopción inmediata de tres medidas: