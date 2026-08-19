El Partido Popular exige reformas estructurales, la devolución de todos los migrantes y el despliegue de Frontex para recuperar el control directo de las fronteras.

MADRID.— La dirección del Partido Popular ha desplegado un frente coordinado para elevar la presión sobre la gestión del desafío migratorio en Ceuta, situando la situación en la categoría de una auténtica crisis de Estado. Tras los recientes episodios migratorios en la ciudad autónoma, el principal partido de la oposición ha coordinado sus intervenciones para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de vulnerar la integridad territorial y reclamar un giro estructural que devuelva a las instituciones españolas el control fronterizo directo.

En una visita realizada al perímetro fronterizo de Ceuta, la vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, mantuvo un encuentro con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, así como con representantes sindicales de la Policía Nacional, Guardia Civil y colectivos sociales locales. Ambos dirigentes escenificaron una coincidencia total en su diagnóstico: la necesidad de ir más allá de las respuestas coyunturales y aplicar reformas de calado.

«Hay que adoptar medidas estructurales, no solo ver cómo recuperamos la normalidad; hacen falta más agentes y más funcionarios. En definitiva, hace falta más Estado y de manera permanente», aseveró Gamarra para sintetizar las demandas de los agentes sociales y policiales sobre el terreno.

Rechazo a «subarrendar» la frontera a Marruecos

Uno de los puntos centrales del discurso popular ha sido la crítica a la política exterior del Gobierno respecto a Marruecos. La dirección de la formación considera inaceptable que la gestión del perímetro fronterizo dependa excesivamente de Rabat. Según argumentó Gamarra, «subarrendar a un tercer país el control de la frontera» supone eludir una competencia que debe corresponder de forma exclusiva a las fuerzas de seguridad españolas y comunitarias. Para ello, el PP ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de desplegar a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en la zona.

En la misma línea, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reclamado un «blindaje» fronterizo ante la falta de fiabilidad de la contraparte marroquí en momentos clave de presión migratoria.

Críticas de Feijóo y apelación al respaldo de la Unión Europea

Desde Ribadeo (Lugo), el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sumó a las críticas durante un acto público. El líder de la oposición censuró la postura del Gabinete central acusándolo de actuar de forma «ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad y a la soberanía de los españoles», contraponiendo la firmeza institucional mostrada durante la Transición con la actual «degradación del Estado».

En el ámbito operativo, la dirección del PP ha respaldado sus peticiones en los pronunciamientos de la Comisión Europea. Tanto Feijóo como Gamarra sostienen que la única salida viable para resolver la saturación en la ciudad autónoma es la devolución de todos los adultos y menores que accedieron de forma irregular a Ceuta, apelando a las normativas de retorno acordadas a nivel comunitario.

Servicios de información electoral y actualidad institucional:

Para verificar el estado de iniciativas parlamentarias o consultar declaraciones institucionales adicionales sobre la gestión de fronteras en España, puedes revisar el portal del Congreso de los Diputados o consultar las notas informativas de la Moncloa.