El PP exigirá a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aclare el contenido de tres informes que alertan de la presencia de 72 militares marroquíes en Ceuta durante la crisis migratoria. La comparecencia tendrá lugar el próximo 6 de octubre en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

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Qué dicen los informes

Según la información adelantada por El Español y recogida por Telemadrid, varios informes de la inteligencia militar española identifican a 72 militares marroquíes que actuarían desde Ceuta como coordinadores de la entrada masiva. De ellos, la inteligencia tendría fotos de cinco. Se dividirían en dos grupos:

50 efectivos en activo del Ejército marroquí.

del Ejército marroquí. 22 personas vinculadas a los servicios de inteligencia alauitas.

Según el informe, estos militares están camuflados entre los inmigrantes. Se alojan en viviendas particulares, hacen deporte en grupo y reciben ingresos frecuentemente a través de la frontera. Intentan pasar desapercibidos, pero su comportamiento les habría delatado: entre otras cosas, han sido detectados vigilando a las tropas españolas.

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El informe les señala como el cerebro de la invasión. Se encargarían de difundir fechas falsas de una nueva entrada masiva y de concretar qué puntos atacar, como coches de militares españoles, incendios provocados en los montes o la ocupación de pisos patera.

Hasta la fecha, el Ministerio de Defensa no ha confirmado la existencia de estos informes. La respuesta oficial se ha limitado a las palabras de Robles: «A mí no me consta. Yo sé que hay muchas especulaciones sobre lo que pasó».

Qué pide el PP

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado que preguntará a Robles en la Comisión de Secretos «si existe ese informe en el que se habla de 72 militares marroquíes infiltrados entre la gente que invadió nuestro país para generar desestabilidad».

El PP quiere saber:

Si los informes existen y cuál es su alcance.

Quién tuvo acceso a ellos.

Qué medidas se adoptaron tras conocer la supuesta presencia de estos efectivos.

Además, el PP reclama la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro. Sin embargo, Moncloa ha frenado esa petición: solo comparecerá la ministra de Defensa. Robles, por su parte, ha pedido expresamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que autorice la comparecencia de Casteleiro, y ha asegurado que «hay cosas secretas que contaré» en la comisión.

Comisión de investigación en el Senado

En paralelo, el PP impulsa en el Senado una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas por lo que el partido califica de «invasión» de Ceuta. Ester Muñoz ha insistido: «La postura del Partido Popular ha sido desde el minuto uno que España ha sufrido un ataque y una invasión. Coordinada, ordenada, planeada para desestabilizar Ceuta y por tanto España».

La dimisión del delegado del Gobierno

La investigación judicial

El informe debería llegar a manos de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si el 30 y 31 de julio se produjo un ataque grave contra la integridad territorial de España. Esta semana tiene previstas varias declaraciones como testigos:

Este miércoles , el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas .

, el presidente de la Ciudad Autónoma, . El jueves, el jefe de la Policía Local y el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno.

La jueza intenta averiguar quién conocía las alertas que se emitieron antes de la entrada masiva.

La dimisión del delegado del Gobierno

La crisis política en torno a Ceuta ya se ha cobrado una dimisión. El delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, dejó el cargo señalado por haber ignorado avisos del CNI previos a la entrada masiva. Su jefe de Gabinete confirmó que la Delegación recibió la alerta. El PP sostiene que Pérez Triano «ha decidido empezar a contar la verdad» una vez abierta la investigación judicial.

El nuevo delegado es David de la Encina, que según la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, cuenta con «todo el aval» del partido.

Próximos pasos

La semana que viene, el 6 de octubre, Robles comparecerá en la Comisión de Secretos Oficiales. El PP espera obtener respuestas sobre los informes de Inteligencia. Si la directora del CNI no acude, el partido ha avisado de que seguirá presionando.

Mientras tanto, la situación sobre el terreno en Ceuta sigue siendo compleja: los desalojos de campamentos continúan, los inmigrantes vuelven a levantar chabolas tras cada desalojo, las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia en la frontera del Tarajal y la Audiencia Nacional ha exigido al Ministerio de Transportes los expedientes del campamento del puerto.

Los informes sobre los 72 militares marroquíes fueron adelantados por El Español y recogidos por Telemadrid (28 de septiembre de 2026). Defensa no ha confirmado ni desmentido su contenido. Este artículo se actualizará cuando haya una respuesta oficial del Ministerio o tras la comparecencia de Robles del 6 de octubre.