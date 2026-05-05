El equipo de Diego Pablo Simeone busca el pase a la gran final en el Emirates Stadium tras el empate cosechado en el Metropolitano. El Arsenal, líder de la Premier, pondrá a prueba la solidez de un conjunto rojiblanco que llega reforzado tras su última victoria liguera.

El Atlético de Madrid afronta este martes, 5 de mayo, una de las citas más determinantes de su historia reciente. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone se mide al Arsenal en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, con el firme objetivo de hacer valer el resultado de la ida y certificar su presencia en la gran final del torneo continental. Tras el 1-1 registrado en el Riyadh Air Metropolitano, la eliminatoria se desplaza a Londres, donde el Emirates Stadium dictará sentencia en un duelo de máxima exigencia.

El desafío del Atlético ante el líder de la Premier League

La expedición colchonera llega a territorio británico con la moral reforzada tras su última actuación en LaLiga EA Sports. El pasado sábado, el Atlético de Madrid logró una importante victoria por 0-2 ante el Valencia CF en el estadio de Mestalla, un triunfo cimentado en la eficacia de su cantera gracias a los goles de Miguel Cubo e Iker Luque. Esta inyección de confianza será vital para medirse a un Arsenal que ostenta actualmente el liderato de la Premier League y que finalizó la fase de liga de esta Champions en la primera posición.

En el encuentro de ida, el equilibrio fue la nota dominante. Un gol de penalti de Julián Álvarez permitió neutralizar el tanto inicial de Viktor Gyokeres, también desde los once metros, dejando todo abierto para los segundos noventa minutos. El camino del Atlético en esta edición está siendo notable, destacando especialmente su capacidad para superar en los cuartos de final al FC Barcelona con un global de 3-2.

Bajas significativas en el esquema de Simeone

Para este asalto definitivo, el Cholo Simeone tendrá que recomponer sus líneas debido a ausencias de peso. En el centro del campo, el equipo no podrá contar con Pablo Barrios, pieza clave en la medular rojiblanca, ni con la polivalencia de Nico González. Asimismo, la parcela defensiva se verá resentida por la baja, en principio confirmada, de Josema Giménez. Por el contrario, figuras como Ademola Lookman, que ya dispuso de claras ocasiones en el Metropolitano, volverán a ser las principales amenazas para la zaga londinense.

El Arsenal, por su parte, llega a este enfrentamiento tras una trayectoria impecable en las rondas de eliminación directa, donde dejó en el camino al Bayer Leverkusen en octavos de final y al Sporting CP en los cuartos. La solidez del cuadro inglés en su feudo obligará al Atlético a desplegar su versión más competitiva para repetir la hazaña de meterse en una nueva final de la Copa de Europa.

Horario y canales de televisión para ver el Arsenal – Atlético de Madrid

El encuentro de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Atlético de Madrid se disputa hoy, martes 5 de mayo, a las 21:00 horas.

Los aficionados podrán seguir el desarrollo del partido en directo a través de la plataforma Movistar Plus+, que habilitará los siguientes canales para su retransmisión: