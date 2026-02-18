La salud de Adriana y el misterio en torno al nacimiento de su hija marcan una jornada donde los fantasmas del pasado regresan para atormentar a Mercedes y Luisa

El drama de época de RTVE, ‘Valle Salvaje’, continúa cautivando a la audiencia con la emisión de su capítulo 357 este miércoles, 18 de febrero. La trama alcanza un punto de máxima tensión tras los eventos acontecidos en la última entrega, donde la incertidumbre sobre el futuro de los protagonistas y las investigaciones sobre antiguos crímenes mantienen en vilo a los habitantes del valle.

La inquietante proposición de Dámaso a la duquesa

El gran instigador de palacio, Dámaso, vuelve a demostrar que no tiene reparos en mover sus hilos desde la sombra. En el episodio de hoy, sorprenderá a Victoria con una propuesta tan inesperada como altamente peligrosa. La reacción de la duquesa ante esta atrevida e intimidante proposición será determinante para el devenir de las alianzas en la serie. ¿Se atreverá Victoria a aceptar un pacto que podría poner en riesgo su posición?

Mientras tanto, la atención sigue centrada en el estado de salud de Adriana. Tras el parto, en el que finalmente ha dado a luz a una niña —despejando la confusión inicial sobre el sexo del bebé—, la recuperación de la madre y el bienestar de la recién nacida se convierten en una prioridad absoluta, aunque el entorno de palacio dista mucho de ser un lugar tranquilo.

Interrogatorios y sospechas en Valle Salvaje

La llegada de nuevos personajes como Braulio y Enriqueta ha provocado que los fantasmas del pasado cobren más fuerza que nunca. Braulio, decidido a esclarecer el asesinato de su padre, no cesa en su búsqueda de respuestas. En este capítulo, interrogará a Mercedes sobre el vínculo entre Bernardo y Domingo, una conversación que resultará extremadamente incómoda para ella y que evidencia que el recién llegado no descansará hasta hallar la verdad.

Por otro lado, la trama de Luisa suma un nuevo obstáculo. Tras reunir el valor suficiente para confesar a Pepa lo que escuchó de boca de las parteras, la visita de Pura dará un giro a la situación. La partera desacreditará las sospechas de Luisa, dejando en el aire qué es lo que realmente ocurrió y quién intenta ocultar la realidad de los hechos.

Antecedentes: Lo que ocurrió en el capítulo 356

Para entender el contexto de esta entrega, cabe recordar que en el episodio anterior: