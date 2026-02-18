Begoña se mantiene firme ante los intentos de Gabriel por unir a la familia, mientras Carmen experimenta dificultades en su adaptación a la casa grande

La serie líder de las sobremesas en Antena 3, ‘Sueños de libertad’, alcanza este miércoles, 18 de febrero, su capítulo 501 con una trama marcada por los conflictos internos y las decisiones que marcarán el futuro de sus protagonistas. En esta entrega, los espectadores asistirán a un cara a cara sin precedentes que pondrá a prueba la resistencia de los lazos familiares y profesionales en un entorno de creciente sospecha y frialdad.

La resistencia de Begoña y el desafío de Gabriel

El eje central del episodio se sitúa en la figura de Begoña, quien continúa mostrando una actitud fría e impasible frente a Gabriel. A pesar de los esfuerzos de este último por recomponer los vínculos y construir una familia unida, Begoña se mantiene distante, dejando claro que no está dispuesta a olvidar los conflictos del pasado. Esta tensión se hace cada vez más evidente, especialmente después de que Gabriel confirmara su determinación de prescindir del antiguo puesto de Luis, marcando el inicio de una nueva etapa sin ataduras.

Por otro lado, Damián no puede ocultar su profunda inquietud tras su última conversación con Gabriel. El clima de incertidumbre se agrava con la recepción de una citación notarial para la lectura de un testamento, un acontecimiento que promete alterar el equilibrio de fuerzas entre los personajes y que Gabriel encara con expectación.

El difícil encaje de Carmen en la casa grande

La mudanza a la casa grande, que inicialmente se planteó como una propuesta desconcertante, ha comenzado a mostrar su cara más amarga para Carmen. A diferencia de Tasio, quien parece navegar con mayor soltura en el nuevo entorno, Carmen se muestra cohibida y abrumada por las rígidas normas y la rutina del lugar. La joven lucha por encontrar su sitio en una realidad que siente ajena, viéndose superada por el peso del escenario al que acaba de incorporarse.

Giros profesionales y revelaciones impactantes

En el ámbito laboral, el capítulo de este miércoles presenta movimientos significativos. Luz sorprende a Miguel con una inesperada oferta de trabajo que podría cambiar su rumbo profesional. Sin embargo, Miguel sufrirá un duro revés al ser rechazado, un golpe que herirá su orgullo y sembrará dudas sobre su porvenir.

Paralelamente, Nieves observa con creciente recelo el nuevo desempeño de Mabel, tras descubrir que ya no trabaja para su padre. Este cambio despierta sospechas en Nieves, quien teme consecuencias inesperadas derivadas de esta nueva situación. Además, el episodio dejará espacio para otros encuentros y revelaciones: