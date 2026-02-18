El líder del PP critica que Interior solo haya aceptado la renuncia de José Ángel González tras hacerse pública la querella de una subordinada por violación y malversación

El panorama político nacional se ha visto sacudido este miércoles, 18 de febrero, tras la renuncia del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González. El jefe de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado con dureza ante la noticia, acusando directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber tenido conocimiento previo de los hechos y haber actuado para ocultarlos.

Una querella por agresión sexual y malversación

La crisis en el seno del Ministerio del Interior se desencadenó tras la citación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que ha llamado a declarar a González en calidad de querellado. La denuncia, interpuesta por una subordinada, apunta a la presunta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, este último con la agravante de abuso de superioridad.

Según el abogado de la víctima, los hechos habrían tenido lugar cuando el máximo mando de la Policía Nacional presuntamente citó a la mujer en su vivienda oficial para agredirla sexualmente. Horas después de conocerse la acción judicial, el Ministerio del Interior confirmó la dimisión de González de su cargo.

La dura respuesta de Núñez Feijóo

Para el líder del PP, la salida del DAO no responde a un ejercicio de ejemplaridad, sino a una reacción ante la presión mediática. «Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público», ha aseverado Feijóo a través de sus canales oficiales.

El presidente de los populares ha ido más allá al comparar este caso con la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. «Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos», ha lamentado Feijóo, cuestionando «en qué manos estamos» y señalando directamente al presidente del Gobierno como responsable último de estos nombramientos.

Exigencia de explicaciones a Marlaska

Desde las filas del Partido Popular, el tono de exigencia ha sido unánime. El portavoz de Igualdad, Jaime de los Santos, ha calificado los hechos de «imperdonables» e «inaceptables», instando al ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, a que arroje luz sobre una situación en la que una mujer habría sido «vejada por un miembro del Gobierno de España».

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha recordado que el Ejecutivo utilizó la aprobación del real decreto de ayudas por la DANA en noviembre de 2024 para prorrogar a González en su cargo. Muñoz ha cuestionado si el Gobierno ya era conocedor de la situación en aquel momento, calificando dicha prórroga como un «escándalo».