La ficción de época de RTVE, nominada a un Emmy Internacional, afronta este miércoles, 25 de febrero, uno de sus momentos más críticos con el empeoramiento de la salud de la nueva duquesa tras un parto lleno de complicaciones.

El drama se intensifica en el palacio de ‘Valle Salvaje’. Tras la emisión de una entrega marcada por las expulsiones y las acusaciones de asesinato, el capítulo 362 que se emite este miércoles sitúa a su protagonista, Adriana, en una situación límite. La joven, interpretada por Rocío Suárez de Puga, se debate entre la vida y la muerte, convencida de que su final está cerca tras las graves secuelas de su reciente maternidad.

Un diagnóstico desalentador para la Salcedo

La tensión en la casa ducal alcanzará cotas máximas con la llegada del facultativo. El galeno portará noticias poco alentadoras: el estado de Adriana es de extrema gravedad y admite su impotencia ante la evolución de la enfermedad, sin saber si existe tratamiento alguno que pueda revertir la situación.

Pese a que la propia Adriana parece haber aceptado su destino, llegando incluso a despedirse de su querido Valle Salvaje, su entorno más cercano se resiste a perder la esperanza. Tanto Rafael como Luisa han sido testigos de las confesiones de la joven sobre su inminente final, pero el resto de sus allegados presionarán a Don Emilio para que no desista en sus esfuerzos médicos por salvar la vida de la duquesa.

Intrigas palaciegas y alianzas bajo sospecha

Mientras la salud de la protagonista acapara todas las miradas, las rencillas familiares continúan socavando la paz en el valle. La sombra de la muerte de Domingo sigue planeando sobre la relación entre Braulio y Rafael, quienes protagonizarán un sonoro enfrentamiento. Braulio mantiene su firme postura de acusar a Rafael de ser el responsable del fallecimiento de su padre, una tensión que se suma a la orden de José Luis para que tanto él como Enriqueta abandonen el palacio de forma inmediata.

Por otro lado, la vertiente política y estratégica de la serie no se detiene. Mercedes observa con creciente recelo la inesperada alianza forjada entre Dámaso y Victoria contra José Luis. Aunque Dámaso intenta tranquilizarla asegurando que no tiene nada que temer, la desconfianza persiste. Al mismo tiempo, Matilde y Atanasio logran importantes avances en su investigación personal, averiguando detalles comprometedores sobre el pasado de Dámaso que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Los próximos episodios resultarán decisivos para determinar si este es el adiós definitivo de la nueva duquesa o si, por el contrario, los esfuerzos de Don Emilio lograrán un milagro médico en la ficción creada por Josep Cister.