Consulte las combinaciones ganadoras de los principales juegos de azar celebrados ayer en España, incluyendo el Cupón Diario, la Bonoloto y los números premiados en el sorteo europeo de Euromillones.

La jornada de juegos de azar de este martes, 24 de febrero de 2026, ha dejado nuevos agraciados en los sorteos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los apostantes ya pueden comprobar si sus boletos coinciden con las cifras extraídas en una noche marcada por el sorteo millonario de Euromillones y el tradicional Cupón Diario.

Cupón Diario de la ONCE: número y serie premiados

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE, una institución en el juego presencial desde su origen en 1939 como Cupón Pro-Ciegos, ha arrojado como número ganador el 30929, correspondiente a la serie 001. Este premio otorga 35.000 euros por billete a los poseedores de dicha combinación.

Cabe recordar que la ONCE representa actualmente el 11,8% de la contribución al margen de juego global en España, siendo superada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que ostenta el 40,7%. Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Cataluña continúan liderando las ventas presenciales, acumulando el 45% del total nacional.

Bonoloto: combinación ganadora

En el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes, la fortuna ha recaído en la siguiente combinación de seis números: 01, 14, 15, 37, 41 y 44. Asimismo, el número complementario ha resultado ser el 18, mientras que el reintegro ha correspondido al 5.

Euromillones y ‘El Millón’

El sorteo europeo de Euromillones, que se celebra cada martes y viernes en París con la participación de nueve países (entre ellos España, Francia y Reino Unido), ha dejado una combinación ganadora compuesta por los números 10, 27, 40, 43 y 47, con las estrellas 06 y 10.

Además, el juego asociado ‘El Millón’, exclusivo para los apostantes españoles y que garantiza un premio de un millón de euros, ha premiado al código ZCF96290.