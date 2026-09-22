El avance semanal de RTVE publicado el 20.09.2026 sitúa la semana de ‘Valle Salvaje’ en torno a la ruptura que provocó don Hernando en la cena y al choque creciente entre Alejo y Manuela.

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RTVE añade otros elementos que abren frentes: la fortuna de Dámaso, el bautizo de los bebés y la llegada a la Casa Pequeña de quien Bárbara menos pensaba encontrarse.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance semanal (20.09.2026), Alejo afronta el choque con Manuela, cuya conducta aparece cada vez más desincronizada con el resto de la Casa. Don Hernando interviene tras el “bombazo” lanzado en la cena y termina amenazando a Alejo, lo que intensifica la tensión y complica las relaciones internas.

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A raíz de ese suceso, el avance sitúa a Luisa con el corazón roto y apunta a un enfriamiento del vínculo entre Alejo y Manuela. Al mismo tiempo, la fortuna de Dámaso y el bautizo de los bebés aparecen como variables capaces de mover decisiones y alianzas dentro de la Casa.

El avance no especifica la identidad de la persona que llega a la Casa Pequeña, pero subraya que su aparición traerá al pasado y tensará aún más la convivencia, según RTVE.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 16:30.

En Ceuta, ‘Valle Salvaje’ se puede seguir a esa hora en La 1 / TVE. Si hay cambios en la programación, consulte la guía de su televisor o la parrilla del día.

Fuente: Avance semanal de RTVE.es publicado el 20.09.2026 y texto de contexto correspondiente al capítulo 490 del lunes 21 de septiembre, según la información citada en prensa.

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