El martes 22 de septiembre de 2026 Antena 3 emite capítulos en los que se complican los planes de boda de Andrés y Valentina, el embarazo de Beatriz afecta a Gabriel y el futuro de Perfumerías De la Reina vuelve a estar en peligro, según el avance para los episodios 21-25 de septiembre (Antena 3).

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Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Los capítulos 652 al 656 sitúan a los personajes ante decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus vidas dentro y fuera de la fábrica.

Uno de los frentes principales es el de Andrés y Valentina: la “pedida” que están preparando se complica, lo que abre nuevos obstáculos para su matrimonio y para las relaciones de su entorno.

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El embarazo de Beatriz tiene impacto directo en Gabriel y en la dinámica de la empresa familiar perfumera. Ese giro narrativa puede reconfigurar alianzas y prioridades entre los personajes y afectar las decisiones en la fábrica.

Tasio y Fina afrontan decisiones que pueden alterar sus relaciones y el equilibrio de la empresa. El avance menciona además que el acercamiento de Bianca a Fina ha dejado heridas abiertas y que Tasio ha sufrido consecuencias tras un enfrentamiento reciente.

Con estas líneas argumentales, la semana plantea una convivencia constante entre lo personal y lo empresarial, con la fábrica como termómetro de los conflictos. (Datos procedentes del avance semanal de “Sueños de libertad” publicado para los días 21-25 de septiembre de 2026.)

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

Fecha: martes, 22 de septiembre de 2026.

En Ceuta la emisión mantiene el horario de sobremesa de Antena 3 y llega con las tramas activas: boda en tensión, embarazo con impacto y una fábrica cuya estabilidad vuelve a ponerse en cuestión, según el avance semanal de Antena 3.

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