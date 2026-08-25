La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha instado al Gobierno de España a agilizar la gestión de las devoluciones de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio, proponiendo para ello la ampliación de los turnos de los funcionarios públicos. Muñoz ha advertido de que la respuesta asistencial a los menores migrantes no acompañados en la ciudad autónoma corre el riesgo de generar un «efecto llamada» que lleve a que «los padres se puedan desentender» de sus hijos al asumir que los servicios sociales españoles se harán cargo de ellos.

Durante sus declaraciones, la portavoz popular ha subrayado que los miles de migrantes en situación irregular no pueden permanecer en Ceuta «sin ningún tipo de control» ni sin que se proceda a su retorno a Marruecos. Aunque Muñoz ha precisado que las solicitudes de asilo deben analizarse de manera individualizada, ha remarcado que la protección internacional no procede para los ciudadanos de origen marroquí.

Respecto a la gestión de los menores no acompañados, el Partido Popular ha reprochado al Ejecutivo sus cambios de criterio, criticando que se haya pasado de afirmar que no se quedaría nadie en la ciudad autónoma a plantear un reparto autonómico. Según la dirección del PP, esta medida busca «repartir los problemas para disolver responsabilidades». Muñoz considera que los expedientes de devolución y los trámites administrativos deberían haberse iniciado con mayor celeridad mediante un refuerzo del personal público, en lugar de «cronificar» la crisis tanto en Ceuta como en el resto del territorio nacional.

Asimismo, la representación del PP ha anticipado que varias comunidades autónomas gobernadas por la formación no acudirán a la Conferencia Sectorial de Infancia, al considerar que la propuesta del Ejecutivo pretende colectivizar una competencia que corresponde en exclusiva al Gobierno central.

Para informarse sobre las comparecencias y la actividad del Parlamento, se puede consultar el sitio web del Congreso de los Diputados. Por su parte, el seguimiento de las actuaciones del Ejecutivo en materia de inmigración y gestión fronteriza está disponible a través de la web institucional del Ministerio del Interior.