El avance del 31 de agosto al 4 de septiembre revela que el duque de Buenaventura filtró a la prensa la paternidad de Máximo.

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La secuencia está clara: Tomasa lee el periódico y avisa al duque; hasta ese momento parecía un golpe más dentro del drama del palacio. La novedad es que el duque no fue solo un receptor de la noticia: el avance lo presenta como quien impulsó la filtración. Esa acción convierte su actitud distante en una pieza del rompecabezas y deja a Leocadia sin palabras. De ser una sorpresa fortuita, el asunto pasa a ser una maniobra deliberada que altera lealtades y estrategias dentro de la casa, y hace que la filtración deje de ser solo una conversación íntima para convertirse en una confrontación de poder y traición emocional.

Qué pasará hoy en La Promesa

La entrega centrada en el escándalo de la paternidad de Máximo desarrolla las consecuencias de que haya sido el duque quien filtró la información. La confirmación explica la frialdad de su postura y coloca a Leocadia en el epicentro emocional: lo que podía quedar en un conflicto familiar ahora se interpreta como una jugada política dentro del palacio.

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De cara al jueves 3 de septiembre de 2026, el avance apunta a que la filtración no solo dañará reputaciones; comprometerá la convivencia y la confianza entre los personajes. Cuando la prensa entra en el palacio, las lecturas de cada gesto se vuelven más oscuras y las reacciones, más calculadas.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 17:25

Este jueves, 3 de septiembre de 2026, no te pierdas el desarrollo de este escándalo que pone patas arriba el palacio.

Si el duque movió los hilos desde el principio, ¿qué más está dispuesto a ocultar o a provocar?

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