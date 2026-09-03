Hoy, jueves 3 de septiembre de 2026, Valle Salvaje revela que Dámaso organizó el robo de bebés y que Rafael ya conocería a su verdadero hijo, según el avance publicado.

Lee tambien: Sueños de Libertad: avance del capítulo de hoy (jueves, 3 de septiembre de 2026)

El avance sitúa la trama en un punto de inflexión: aquello que parecía cerrado vuelve a abrirse y las consecuencias personales afloran con fuerza. Varias líneas argumentales tensas encajan ahora de manera distinta al saberse la autoría del crimen. El pasado reaparece con demandas pendientes —la desaparición de Dámaso figura entre los hitos citados— y el guion apunta a una revelación mortal que marcará el resto de la semana.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el episodio de esta tarde, el foco está en Rafael y Luisa: el avance indica que afrontan instantes decisivos tras la confirmación sobre la filiación del hijo de Rafael.

Lee tambien: La Promesa avance: capítulo de hoy jueves 3 de septiembre de 2026

Enriqueta mantiene la presión por la deuda y sigue exigiendo que se le devuelva la deuda, un pulso que añade tensión social y económica a la comunidad. Al mismo tiempo, Braulio sigue preocupado por su relación con Manuela, lo que mantiene vivo el componente íntimo del conflicto entre personajes.

La programación semanal (episodios del 31 de agosto al 4 de septiembre) sitúa estos hechos dentro de una escalada: desapariciones, deudas y verdades que cambian la interpretación de lo ocurrido. El avance no detalla todas las escenas del capítulo de hoy, pero consolida el marco de decisiones y consecuencias que dominarán la trama.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE en su horario habitual de las 16:30. La serie continúa ofreciendo episodios cada día en la franja de sobremesa.

Esta tarde, con Rafael y Luisa enfrentando la verdad y Enriqueta y Braulio con sus propios conflictos, el Valle vuelve a tensarse: la pregunta es qué decisiones impondrán el nuevo equilibrio entre secretos y relaciones.

Te puede interesar