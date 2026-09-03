El capítulo 640 de “Sueños de libertad” se emite hoy, jueves, 3 de septiembre de 2026, en Antena 3 a las 15:45 y centra la trama en el estado de Pablo tras una intervención por un tumor.

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Tras un miércoles con múltiples frentes, el avance muestra a Gabriel presionando a Begoña, que decide alejarse de Andrés. Esa distancia no zanja el conflicto: las maniobras de poder en Perfumerías De la Reina complican las alianzas y abren nuevas incertidumbres. Cada movimiento de Begoña obliga a reajustes en el entorno y aumenta la tensión entre los personajes.

En el hospital, la evolución de Pablo preocupa a quienes le rodean; el avance insiste en la incertidumbre sobre cómo despertará y en qué condiciones lo hará.

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El episodio actúa como detonador narrativo: la salud de Pablo puede redistribuir apoyos y provocar reacciones imprevistas. Paralelamente, la presión de Gabriel sobre Begoña mantiene en vilo las relaciones entre los protagonistas y alimenta los enredos en la perfumería. Ambientada en la Toledo de los años 50, la serie combina secretos y consecuencias encadenadas para sostener el suspense.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Antena 3 Horario habitual: 15:45

15:45 Día: jueves, 3 de septiembre de 2026

En Ceuta, la señal de Antena 3 se recibe por TDT y la emisión también está disponible en el servicio de streaming Atresplayer. A las 15:45 (hora peninsular, CEST) se resolverá, en parte, la incógnita principal: ¿cómo despertará Pablo?

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