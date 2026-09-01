Martes, 1 de septiembre de 2026. La 1 / TVE, 17:25: La Promesa ofrece hoy un episodio en el que Carlo da un paso decisivo con María Fernández que ilusiona a unos y hiere a Samuel.

Lee tambien: Sueños de libertad: avance del capítulo de hoy, martes 1 de septiembre de 2026

Según el avance real extraído de prensa para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre, la trama se organiza en torno a tres frentes claros: las bodas, los negocios del motor y la crisis del servicio. Esos ejes no solo marcan los encuentros sociales, sino que contagian las decisiones en pasillos y cocinas, y empujan a los personajes hacia enfrentamientos con consecuencias directas sobre sus alianzas y su credibilidad. El avance sitúa hoy varios movimientos que abren fases nuevas en los conflictos personales y en las tramas económicas del palacio.

Qué pasará hoy en La Promesa

El avance destaca el paso decisivo de Carlo con María Fernández, un gesto cuyo alcance personal afecta de lleno a Samuel y reconfigura el triángulo emocional principal.

Lee tambien: Valle Salvaje: avance y capítulo de hoy martes 1 de septiembre de 2026

En paralelo, Ciro intentará engañar a Manuel con una licencia falsa. La maniobra se presenta como una amenaza directa a la confianza dentro del servicio y a la capacidad de Manuel para validar decisiones relacionadas con los negocios del palacio. Ese intento de fraude puede tensar alianzas y llevar a comprobaciones que pongan en riesgo no solo la credibilidad de Ciro, sino también pactos y contratos vinculados al motor. En una serie donde las mentiras pequeñas suelen crecer, esta trama está planteada para provocar repercusiones más amplias.

Además, el avance menciona la reaparición de Simona y Candela, aunque precisa que su regreso a las cocinas del palacio no parece inmediato: funcionan como señal de historias latentes más que como una incorporación inmediata a la dinámica diaria.

En conjunto, las líneas de bodas, negocios del motor y crisis del servicio se retroalimentan y sitúan la semana en una escalada de tensión.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 (TVE) a las 17:25, en su horario habitual, el martes 1 de septiembre de 2026.

Carlo y María mueven ficha, Ciro arriesga su credibilidad con una licencia falsa y la sombra de tramas pendientes acompaña el episodio de hoy.

Te puede interesar