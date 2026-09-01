El episodio 477 de Valle Salvaje (La 1 / TVE) se emite el martes 1 de septiembre a las 16:30 y trae una escalada de tensión: Enriqueta acusa a José Luis y reaparece la sombra del antiguo duque.

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Según el avance, la acusación de Enriqueta no es un arrebato aislado: vuelve a poner en el centro del conflicto una relación marcada por el recelo y fuerza a los vecinos a posicionarse. La madre de Braulio gana protagonismo al aportar datos que tensan aún más el ambiente; su intervención compacta varias tramas en torno a reputaciones y lealtades. El episodio promete que cada gesto tendrá repercusiones tanto emocionales como sociales en el pueblo.

La madre de Braulio revela al capitán que el antiguo duque amenazó a Dámaso, un dato que reabre heridas y pone en primer plano las amenazas del pasado.

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Aunque el avance no detalla los pasos de la investigación ni consecuencias inmediatas, deja claro que la información ya circula y que el capitán recibe un dato capaz de alterar el equilibrio de fuerzas. Varios personajes quedarán obligados a mirar atrás para entender por qué ciertas heridas no han cerrado, y la trama sugiere que algunas decisiones tomadas ahora tendrán efectos más adelante.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El episodio plantea decisiones difíciles: entre la acusación directa de Enriqueta, la declaración sobre el duque y la repercusión sobre Dámaso, la jornada obliga a personajes clave a redefinir alianzas. No todas las piezas encajan aún, pero el avance apunta a un punto de inflexión en la dinámica del pueblo.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Dónde: en La 1 / TVE.

Cuándo: todos los días con horario habitual de 16:30.

No te pierdas este martes, a las 16:30, el episodio 477 de Valle Salvaje: Enriqueta aprieta, José Luis queda señalado y la sombra del antiguo duque vuelve a sobrevolar la trama.

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