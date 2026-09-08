Hoy, 9 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de San Pedro Claver (1580–1654), jesuita conocido por su atención a los africanos esclavizados en Cartagena de Indias.

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Su ministerio combinó asistencia espiritual, acompañamiento y ayuda material a las personas traídas como esclavas, en el marco del comercio atlántico de la época. Permaneció en la misma misión durante largos años y su acción fue reconocida por la Iglesia con su canonización en 1888 por el papa León XIII, según el calendario litúrgico.

En Ceuta, ciudad autónoma de unos 83.000 habitantes según el INE 2023, la conmemoración figura en el santoral que siguen las parroquias locales y puede servir de referencia para la pastoral social y comunitaria.

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San Pedro Claver (1580-1654)

San Pedro Claver fue un presbítero jesuita y misionero cuyo trabajo se inscribe en la expansión de la Compañía de Jesús y en el complejo contexto del comercio esclavista en el Atlántico. Su dedicación se centró en la atención a personas negras traídas y tratadas como esclavas, especialmente en Cartagena de Indias. Su ministerio apostólico alternó la evangelización con la defensa de la dignidad humana en circunstancias de explotación.

San Gorgonio de Roma: mártir de la antigua Roma, sepultado en el cementerio de Duas Lauros en la Vía Labicana ; veneración documentada desde la Antigüedad cristiana.

mártir de la antigua Roma, sepultado en el cementerio de en la ; veneración documentada desde la Antigüedad cristiana. San Audomar de Thérouanne: obispo del siglo VII, figura evangelizadora en la región de Thérouanne (actual Francia).

obispo del siglo VII, figura evangelizadora en la región de (actual Francia). San Jacinto de Sabina: mártir.

mártir. San Ciarano de Clonmacnoise: presbítero y abad (siglo VI), vinculado a Clonmacnoise .

presbítero y abad (siglo VI), vinculado a . Beata María de la Cabeza: beata (siglo XII).

beata (siglo XII). Beato Jorge Douglas: presbítero y mártir (1587).

presbítero y mártir (1587). Beata María Eutimia Üffing: virgen (1855).

virgen (1855). Beato Pedro Bonhomme: presbítero (1861).

presbítero (1861). Beato Jacobo Desiderio Laval: presbítero (1864).

presbítero (1864). Beato Francisco Gárate Aranguren: (1929).

Significado litúrgico

El 9 de septiembre reúne memorias de mártires y confesores; destaca la figura de San Pedro Claver como ejemplo de servicio misionero y atención a los vulnerables. La jornada subraya dos ejes presentes en el santoral: la fidelidad al ministerio pastoral y el testimonio que llega hasta el martirio. Para las comunidades católicas, incluida la de Ceuta, la fecha es ocasión para recordar la dignidad de las personas más afectadas por la exclusión y la explotación.

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