El avance del 31 de agosto al 4 de septiembreMáximo en el centro del conflicto: la filtración de esa información habría partido del duque de Buenaventura, según las escenas anticipadas para esta semana.

En el palacio andaluz la calma se rompe rápido. Tomasa fue la primera en leer la noticia en el periódico y la comunicó al duque; él reaccionó con frialdad, un gesto que el avance vincula a que él conocía el desenlace o incluso lo promovió. La sospecha de una filtración interna cambia la lectura de muchos gestos y decisiones.

Qué pasará hoy en La Promesa

El episodio concentra la atención en la reacción personal frente a la información filtrada. Leocadia queda sin palabras ante la revelación sobre Máximo: ya no es sólo un rumor; es una noticia que alguien permitió que circulara.

La trama explora las consecuencias en las relaciones de poder del palacio. Tomasa aparece en el centro del relato por haber comunicado primero la noticia desde el periódico, y la frialdad del duque al recibirla refuerza la hipótesis de una acción premeditada desde dentro. Cuando la filtración se atribuye a un miembro de la casa, cada conversación posterior adquiere otra dimensión.

Hoy, en el capítulo correspondiente al final de la semana, la intriga no se limita a “qué se sabe”, sino a quién lo provoca y por qué. La historia avanza a base de lealtades quebradas y miradas que ya no pueden considerarse inocentes.

Si quieres seguir la evolución de este conflicto, el avance semanal indica que del 31 de agosto al 4 de septiembre se encadenan episodios (895 al 899) donde cada nueva pieza obliga a los personajes a replantearse lo ocurrido. Con el duque en el foco por su papel en la difusión de la noticia sobre Máximo, el palacio se queda sin margen para la ingenuidad.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25 (horario habitual).

En Ceuta —ciudad autónoma con más de 80.000 habitantes según el INE— la emisión de La 1 puede seguirse por TDT y en la web y la app de RTVE, donde suelen estar disponibles los capítulos en diferido. Este viernes 4 de septiembre de 2026 la cita mantiene el pulso del drama de época: palacio, prensa y secretos que empiezan a señalar a alguien.

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