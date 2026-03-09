La serie de Atresmedia vive una semana crucial marcada por el esperado enlace matrimonial, la irrupción de Beatriz en la fiesta benéfica y las tensiones salariales en la fábrica

La exitosa ficción ‘Sueños de libertad’ encara una semana decisiva en la que las intrigas y los enfrentamientos personales alcanzarán su punto álgido. Entre el 9 y el 13 de marzo, los espectadores asistirán a la esperada boda de Digna y Damián, un evento que, lejos de traer paz, vendrá acompañado de revelaciones inquietantes y una dura confrontación con la realidad para personajes como Marta, Cloe y Luz.

Lunes 9 de marzo: Tensiones laborales y sospechas médicas

La semana comienza con el capítulo 514, donde Valentina trata de acercar posturas con Andrés, mientras Paula toma una determinación definitiva respecto a su vínculo con Ángel. En el ámbito laboral, Carmen inicia una movilización para equiparar los sueldos de las trabajadoras de la fábrica, una iniciativa que promete generar fricciones en la dirección.

Por otro lado, la salud de Miguel preocupa a Luz, quien comienza a sospechar que padece un trastorno. Mientras tanto, don Agustín muestra su descontento por el retraso del enlace entre Damián y Digna. En las tramas secundarias, Gabriel varía su estrategia con Beatriz y Claudia decide dar un paso firme en su relación con Salva.

Martes 10 de marzo: Un diagnóstico y decisiones inesperadas

En el episodio 515, Marta frena las aspiraciones de Carmen sobre la equiparación salarial, generando una nueva decepción. Valentina decide contactar con su madre, mientras Mabel diseña un plan para favorecer el encuentro entre Claudia y Salva.

Tres hitos marcarán esta entrega: la cobertura de la vacante de transportista por una persona inesperada, la comunicación del diagnóstico de Luz a Miguel y una decisión imprevista de Damián y Digna que afectará al desarrollo de su boda.

Miércoles 11 de marzo: El día del «sí, quiero»

El capítulo 516 supone un punto de inflexión con la celebración de la boda de Digna y Damián. Antes del enlace, la pareja pide a los Salazar que actúen como testigos. Sin embargo, no todo es felicidad; el recuerdo de Fina empieza a causar estragos en la relación de Marta y Cloe.

Mabel, por su parte, logra que Claudia y Salva tengan su cita, aunque no puede evitar la preocupación por el trastorno de su hermano. Paralelamente, Manuela y Eduardo observan con inquietud la evolución de la relación entre Tasio y Paula.

Jueves 12 de marzo: Tras la celebración, la dura realidad

En el episodio 517, los De la Reina festejan la unión matrimonial, pero la alegría dura poco. La realidad se impone cruelmente entre Marta y Cloe, evidenciando las fisuras de su relación.

Carmen decepciona profundamente a Claudia y Valentina, mientras Pablo se enfrenta a Luz a raíz del diagnóstico de Miguel. Además, Manuela reprende duramente a Tasio y Luz recibe una noticia inquietante que cambiará su perspectiva.

Viernes 13 de marzo: Una fiesta benéfica bajo amenaza

La semana cierra con el capítulo 518, donde la tensión estalla en varios frentes. Beatriz irrumpe en la fiesta benéfica, poniendo a Gabriel en una situación límite. Claudia se enfrenta a Carmen y Digna intenta mediar con Julia para restablecer la paz familiar.

En el desenlace semanal, Pablo y Nieves aclaran sus posiciones, al tiempo que Luz recibe una noticia devastadora. El capítulo finaliza con un giro inesperado: Pablo visita a Marisol y ambos terminan pasando la noche juntos, abriendo una nueva e intrigante trama para la próxima semana.