La llegada de Leonor evita un conflicto inmediato en las tramas de la serie, mientras Luisa descubre un secreto sobre el parto de Rosalía y las tensiones entre Dámaso y Don Hernando se intensifican.

El desarrollo de las tramas de la serie diaria ‘Valle Salvaje’ presenta para esta semana una serie de acontecimientos que marcan el rumbo de sus principales personajes. La intervención de Leonor resulta determinante para esquivar un desastre inmediato en relación con Rosalía. Sin embargo, este movimiento no disipa las sospechas de Luisa y Bárbara, quienes mantienen sus recelos, abriendo un escenario donde el destino de Rosalía podría verse alterada de forma inminente debido a una revelación que amenaza con cambiar la situación por completo.

En el plano de las relaciones personales y vecinales, el ambiente se vuelve especialmente conflictivo entre Dámaso y Don Hernando. La tensión entre ambos aumenta de forma notable a raíz de la intervención en el veredicto del obispo, una disputa que obliga a José Luis a intervenir directamente para impedir que estalle una pelea física entre ambos hombres.

Descubrimientos sobre el pasado y tensiones familiares

El avance de los próximos capítulos expone cómo Rafael comienza a evaluar de forma interna las exigencias planteadas por Enriqueta. Al mismo tiempo, el entorno de la Casa Pequeña recibe la visita de Nicolás, un viejo amigo de Atanasio, quien manifiesta su satisfacción al comprobar la buena situación en la que se encuentra este último.

Por otro lado, la investigación informal que llevan a cabo los personajes sobre el pasado de Rosalía experimenta un giro fundamental. Luisa se queda completamente conmocionada al descubrir un dato oculto hasta la fecha: Rosalía no contó con la asistencia de una sola partera durante su alumbramiento, sino que fueron dos las profesionales que atendieron el parto. Este hallazgo plantea la incógnita de si dichas parteras se corresponden con las identidades de Pura y Petra.

En el ámbito de la nobleza, Victoria intenta un acercamiento y busca tender puentes con Mercedes. No obstante, la duquesa de Miramar corta cualquier posibilidad de entendimiento al dejarle claro de manera contundente que no habrá ningún tipo de reconciliación entre ambas. La postura de la duquesa establece que, a partir de ese momento, solo existirá entre ellas distancia y cortesía.

Las inseguridades de Braulio y el desprecio de Hernando

El plano sentimental de la producción se centra en la figura de Braulio, cuya frustración no deja de aumentar ante la falta de avances y de fortuna en su relación con Manuela. La situación da un vuelco cuando Manuela descoloca al joven al realizarle una inesperada confesión de índole personal.

Sometido a la presión ejercida por su madre, Braulio opta por sincerarse con Alejo y le confiesa su mayor complejo e inseguridad íntima: nunca ha besado a nadie en su vida. Este hecho le genera un profundo temor a decepcionar a Manuela en un hipotético encuentro. Ante este panorama, Don Hernando no oculta su desprecio hacia el entorno y le transmite con total claridad a su hija una postura tajante sobre el lugar: en Valle Salvaje no reside nadie que sea digno de ella, una afirmación que pone en duda incluso el encaje del propio Braulio.