Lunes, 13 de julio de 2026. Cada fecha guarda una mezcla singular de acontecimientos: algunos marcan la memoria colectiva por su dolor, otros abren caminos culturales o políticos. Hoy, en “Un día como hoy”, repasamos efemérides que conectan con la historia reciente de España y el devenir internacional, desde el impacto del terrorismo hasta hitos editoriales y episodios militares y deportivos.

1997: Ermua y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un punto de inflexión

En 1997, Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua (País Vasco, España), es asesinado por ETA. El crimen llega tras 48 horas de secuestro y desencadena una movilización ciudadana contra el terrorismo sin precedentes en el país. A partir de aquel momento, la sociedad española vivió una oleada de rechazo transversal, con manifestaciones y una movilización que reconfiguró el debate público sobre el terrorismo y la convivencia democrática.

Más allá del hecho en sí, aquel verano se convirtió en un símbolo: la respuesta cívica mostró el peso de la ciudadanía organizada y la importancia de mantener un frente común frente a la violencia.

1976: nace Vindicación Feminista, un hito para el movimiento

Un año antes de que España viviera cambios decisivos en su sistema político, el 13 de julio de 1976 se presenta el primer número de Vindicación Feminista, una revista histórica del movimiento feminista en España. Su aparición supuso una plataforma para visibilizar reivindicaciones y debatir ideas en un momento en el que la sociedad buscaba nuevos espacios de participación y reconocimiento.

Como ocurre con los grandes proyectos culturales y periodísticos, su impacto no fue solo informativo: también actuó como elemento de cohesión, dando forma a una conversación colectiva que seguiría ganando fuerza en los años posteriores.

1558: la Batalla de Gravelinas, victoria española frente a Francia

Retrocedemos más de cuatro siglos. En 1558 tiene lugar la Batalla de Gravelinas, cuando fuerzas españolas al mando del Conde de Egmont derrotan a las tropas francesas de Paul des Thermes en Gravelinas. Este episodio se inscribe en un contexto de tensiones militares en Europa, donde el control territorial y la influencia política estaban en el centro del conflicto.

Para entender su relevancia, basta recordar que las batallas de esta época no solo decidían combates: también afectaban a equilibrios diplomáticos y a rutas de poder que podían prolongarse durante años.

2025: Chelsea conquista el Mundial de Clubes 2025

En el terreno deportivo, el 13 de julio de 2025 dejó una jornada destacada en Estados Unidos. El Chelsea Football Club gana el Mundial de Clubes 2025, venciendo al Paris Saint-Germain Football Club por 3 a 0 en el MetLife Stadium, en East Rutherford. Un resultado así, contundente, suele convertir la final en una referencia para el historial de ambos clubes.

Este tipo de torneos, además, conectan continentes y proyectan el fútbol de élite a audiencias globales, en escenarios diseñados para grandes citas.

2024: intento de asesinato contra Trump en Butler (Pensilvania)

En 2024, en Butler (Pensilvania, Estados Unidos), se registra un intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump, en medio de un acto de su campaña presidencial. Hechos de este calibre suelen sacudir el clima político y elevan la tensión social, obligando a replantear medidas de seguridad y a reactivar debates sobre violencia y estabilidad democrática.

Un día que une memoria, cultura y acontecimientos globales

El 13 de julio reúne episodios muy distintos en el tiempo: desde el duelo y la movilización ciudadana en Ermua, pasando por la primera aparición de Vindicación Feminista, hasta batallas históricas como la de Gravelinas y eventos contemporáneos en el deporte y la política. Es un recordatorio de que la historia no avanza en una sola dirección: alterna tragedias, avances y momentos decisivos que ayudan a comprender quiénes somos y de dónde venimos.