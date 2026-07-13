El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por ser uno de los protagonistas de la emblemática película Jurassic Park, ha fallecido a los 78 años de edad en Sídney. El fallecimiento se ha producido de forma súbita e inesperada, según ha confirmado su propia familia a través de un comunicado oficial. En la nota pública se especifica que el intérprete no padecía cáncer, aunque por el momento no se han detallado las causas exactas del deceso.

El mundo del cine despide a una de sus figuras más reconocidas. El actor neozelandés Sam Neill, que alcanzó una enorme popularidad global al dar vida a uno de los personajes principales de la histórica franquicia cinematográfica Jurassic Park, ha muerto en Sídney a la edad de 78 años. La noticia ha causado una gran sorpresa, ya que, según los detalles ofrecidos por sus allegados, la pérdida se ha producido de manera completamente súbita e inesperada.

En el comunicado oficial difundido por el entorno del intérprete, se aclara de forma explícita que Sam Neill no padecía cáncer en el momento de su fallecimiento, saliendo al paso de cualquier especulación sobre su estado de salud, si bien no se han especificado los motivos concretos que han desencadenado su muerte.

La familia ha querido destacar que el actor estuvo permanentemente arropado por sus seres queridos en sus últimos momentos, falleciendo con la dignidad que caracterizó toda su trayectoria vital. Asimismo, el texto firmado por sus allegados transmite un mensaje de consuelo ante el hecho de que el intérprete permaneciera libre de la citada enfermedad.

Dentro de las declaraciones remitidas, los familiares han querido manifestar públicamente su más profundo agradecimiento a todo el personal médico y de enfermería del Hospital Privado St Vincent’s, ensalzando de manera expresa la increíble atención y los cuidados brindados al actor durante su estancia en el centro médico.