Los astados de la legendaria ganadería sevillana rompen la tradición de cerrar la feria por primera vez desde 2013 en una carrera que se salda con seis heridos, ninguno por asta de toro.

Los míticos toros de la ganadería sevillana de Miura han protagonizado este lunes el penúltimo encierro de las fiestas de San Fermín 2026. En esta ocasión, los astados han completado el recorrido por las calles de Pamplona en un tiempo oficial de dos minutos y 34 segundos. Con esta comparecencia, la emblemática divisa andaluza ha roto la tradición, por primera vez desde el año 2013, de ser la encargada de cerrar de forma definitiva la feria taurina de la capital navarra.

La carrera de este lunes ha supuesto el encierro número 43 en la trayectoria de esta ganadería, una firma histórica que acumula más de 175 años de historia en la cría de reses bravas. Los animales, que pastan habitualmente en la finca Zahariche, ubicada en la localidad sevillana de Lora del Río, han ofrecido un comportamiento que contrasta con el registro alcanzado en la edición del año anterior. En 2025, los astados de Miura cerraron la feria completando el recorrido más rápido de todo ese año, con una marca de dos minutos y 16 segundos.

El #Encierro7RTVE, protagonizado por la ganadería Miura, ha durado 2 minutos y 34 segundos.



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Características de las reses y parte médico provisional

Los ejemplares de Miura desplazados hasta Pamplona destacan por sus particulares condiciones físicas y morfológicas, siendo descritos como toros altos, huesudos, de mucho pelo y con capas que varían entre los tonos negros, castaños y colorados. Asimismo, las reses se caracterizan por poseer unos ojos negros acompañados de una mirada penetrante.

Por lo que respecta al balance de personas afectadas durante el transcurso de la carrera por los diferentes tramos del recorrido de Pamplona, el primer parte médico provisional emitido por los servicios sanitarios confirma un resultado de seis personas heridas. Las autoridades médicas han certificado de manera oficial que ninguno de los traslados e ingresos hospitalarios registrados se ha producido por heridas por asta de toro.