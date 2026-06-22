La investigación por presunto homicidio contra el primogénito del fundador de Mango se centra en los mensajes familiares y en el historial médico del empresario.

Barcelona, 22 de junio de 2026 – La investigación judicial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha dado un giro significativo. La titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell ha ordenado una batería de diligencias clave, entre las que destacan la citación como testigo de la psicoterapeuta familiar, las declaraciones de los hijos y del consejero delegado de la firma textil, así como la reconstrucción policial de la caída que le costó la vida al empresario el 14 de diciembre de 2024 en la montaña de Montserrat.

La causa mantiene como investigado por un presunto delito de homicidio a Jonathan Andic, primogénito del magnate y única persona que lo acompañaba en el momento del suceso.

Mensajes bajo lupa y sospechas sobre la relación familiar

La jueza basa parte de sus sospechas en las comunicaciones intervenidas por los Mossos d’Esquadra entre los miembros de la familia y la psicoterapeuta, Julia L. Los informes policiales recogen un mensaje enviado por Jonathan Andic en julio de 2025 en el que, recordando las disputas con su progenitor, afirmaba: «No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte». La defensa del investigado sostiene que se trata de una expresión estrictamente «metafórica» en el marco de una terapia psicoanalítica.

Asimismo, otro mensaje de mayo de 2024 revela que el propio Isak Andic llegó a sopesar la posibilidad de desheredar a su hijo mayor. La magistrada indaga si la «obsesión» por el dinero del primogénito pudo ser un móvil y ha pedido comprobar el grado de influencia de la terapeuta en el entorno familiar.

En contraste, las hermanas del investigado, Sarah y Judith Andic, aseguraron en sus declaraciones previas que la relación interna era «buena» y negaron que su padre tuviera la intención real de desheredar a nadie, enmarcando las tensiones en simples discrepancias cotidianas.

Reconstrucción en Montserrat e historial médico

Para esclarecer cómo se produjo el fatal desenlace, la policía científica de los Mossos llevará a cabo una recreación sobre el terreno junto a los forenses que practicaron la autopsia. El objetivo es determinar si la dinámica de la caída coincide con los traumatismos del cuerpo y con los objetos hallados en la zona, como el reloj, una chaqueta y restos de sangre.

Por su parte, la defensa de Jonathan Andic ha aportado un informe pericial en 3D que sostiene que la muerte se debió a un accidente fortuito. Según esta versión, el empresario sufrió un tropiezo inicial y un posterior resbalón al fallarle las rodillas debido a la artrosis que padecía. Ante este argumento, el juzgado ha solicitado el historial médico y farmacológico completo del fundador de Mango para evaluar su estado de salud físico en el momento del accidente.

Otras diligencias y peticiones rechazadas

El auto judicial también contempla la localización de dos excursionistas que hablaron con el hijo de Andic justo después del siniestro y solicita un análisis técnico para comprobar si es factible enviar mensajes de WhatsApp desde un ordenador portátil sin tener el teléfono móvil operativo, tras un episodio confuso durante un viaje del investigado a Ecuador.

No obstante, la jueza ha rechazado por el momento las peticiones más drásticas de la Fiscalía, que solicitaba la incautación de todos los dispositivos electrónicos de Jonathan Andic y el rastreo completo de sus cuentas bancarias y movimientos internacionales, al considerar que estas medidas no se encuentran lo suficientemente justificadas en esta fase del proceso.