El Tribunal Supremo suspende la pena de cuatro años y medio de prisión al comisionista Víctor de Aldama por su colaboración en el esclarecimiento de la trama de corrupción.

Madrid, 22 de junio de 2026 – La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia unánime de enorme trascendencia política y judicial. El alto tribunal ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, y a su antiguo asesor ministerial, Koldo García, a 19 años y ocho meses de cárcel, al considerarlos culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Por su parte, el empresario y comisionista Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de su pena de cárcel debido a su colaboración activa con la Justicia para el descubrimiento de los delitos, eximiéndole de ingresar en prisión bajo una serie de condiciones cautelares.

Una estructura criminal nacida en México

La resolución del Supremo considera probado que los tres acusados constituyeron una estructura criminal con un reparto de funciones perfectamente definido y vocación de permanencia. Los magistrados sitúan el germen de la trama en un viaje a Oaxaca (México), donde se diseñó un plan para lucrarse aprovechando el relevante cargo institucional y de partido que ostentaba Ábalos.

Según el fallo, Ábalos ejercía la jefatura de la red aportando su autoridad, Koldo García actuaba como brazo ejecutor y correa de transmisión de las órdenes, y Aldama se encargaba de localizar empresas o particulares interesados en obtener favores de la Administración a cambio de comisiones. El caso principal se centró en el amaño en la compra de 13 millones de mascarillas durante los momentos más duros de la pandemia de la Covid-19 a través de Puertos del Estado y ADIF.

Sueldos fijos, pisos y favores personales

Más allá de los contratos sanitarios, la sentencia da por acreditado un sistema continuo de prebendas:

Sueldo mensual: El tribunal constata que Aldama sufragó un pago mensual de 10.000 euros a Ábalos para cubrir «gastos fijos» entre octubre de 2019 y junio de 2022.

El tribunal constata que Aldama sufragó un pago mensual de 10.000 euros a Ábalos para cubrir «gastos fijos» entre octubre de 2019 y junio de 2022. Viviendas de lujo: Se acredita el pago de 2.700 euros mensuales de alquiler para el piso que ocupaba la entonces pareja del exministro en el edificio Torre de Madrid, acumulando un total de 82.298 euros. A esto se suma un contrato con opción a compra de un inmueble en el Paseo de la Castellana por valor de 750.000 euros —cuando su precio de mercado rozaba el millón y medio— y otras viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción.

Se acredita el pago de 2.700 euros mensuales de alquiler para el piso que ocupaba la entonces pareja del exministro en el edificio Torre de Madrid, acumulando un total de 82.298 euros. A esto se suma un contrato con opción a compra de un inmueble en el Paseo de la Castellana por valor de 750.000 euros —cuando su precio de mercado rozaba el millón y medio— y otras viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción. Contrataciones irregulares: El fallo ratifica la contratación irregular de dos conocidas de Ábalos dentro de empresas públicas dependientes de su ministerio.

Límites de cumplimiento y la situación de Aldama

Pese a lo abultado de las penas del fallo unánime, la ley establece límites máximos de cumplimiento efectivo: Ábalos tendrá que cumplir un máximo de 16 años y medio, mientras que para Koldo García el tope se fija en 15 años. Ambos permanecían en situación de prisión provisional en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre.

La decisión de salvar de la cárcel a Víctor de Aldama ha condicionado el debate posterior. Para no ingresar en prisión, el comisionista deberá cumplir estrictamente tres requisitos durante el tiempo de suspensión: no volver a delinquir, presentar un informe semestral de sus actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. A las puertas del tribunal, Aldama manifestó sentirse «satisfecho con la sentencia».