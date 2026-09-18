MÉRIDA — La asociación HazteOír, integrada como acusación popular en la causa que investiga las irregularidades en la Diputación de Badajoz, ha interpuesto una nueva denuncia por presunta prevaricación administrativa contra el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo. La acción judicial se centra en las presuntas anomalías durante el proceso de creación y adjudicación de la plaza que obtuvo Luis Carrero, calificado como amigo personal del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

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Un procedimiento reservado por la Audiencia de Badajoz

La presentación de esta nueva denuncia obedece a que la gestión de Gallardo respecto al puesto de Carrero —denominado como Jefatura de Sección de Actividades Transfronterizas— no fue objeto de investigación formal en la causa principal seguida en la Audiencia de Badajoz, tribunal que dejó abierta de forma explícita la posibilidad de iniciar acciones legales independientes por este expediente.

Según sostiene la acusación en su escrito:

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Competencia no delegable: La creación de la plaza correspondía de forma exclusiva al pleno de la Diputación pacense, órgano presidido por el propio Gallardo, por lo que no revestía la condición de competencia delegable.

La creación de la plaza correspondía de forma exclusiva al pleno de la Diputación pacense, órgano presidido por el propio Gallardo, por lo que no revestía la condición de competencia delegable. Supervisión directa: Aunque la provisión de la plaza se ejecutó por delegación, el denunciado conservaba la facultad legal de revocarla, avocarla y mantenerse informado de las actuaciones.

Aunque la provisión de la plaza se ejecutó por delegación, el denunciado conservaba la facultad legal de revocarla, avocarla y mantenerse informado de las actuaciones. Falta de concurrencia y urgencia: La plaza se habría cubierto mediante un trámite urgente y sin la concurrencia pública adecuada, favoreciendo a una persona vinculada directamente con David Sánchez.

Recurso de apelación: piden incluir el tráfico de influencias

De forma paralela, la organización ultracatólica ha formalizado un recurso contra la sentencia condenatoria por prevaricación dictada previamente contra once procesados de la misma trama, al disconformarse con la exclusión del delito de tráfico de influencias durante el fallo.

Investigado Condena solicitada en apelación Calificación / Puesto David Sánchez 6 años de prisión + >20 años de inhabilitación Hermano del presidente del Gobierno Miguel Ángel Gallardo 4 años de prisión + 19 años de inhabilitación Expresidente de la Diputación de Badajoz Luis María Carrero 1 año y 6 meses de prisión Beneficiario de la plaza de Actividades Transfronterizas Otros 8 procesados De 1 año a 1 año y 6 meses de prisión Cargos y personal técnico de la institución

El recurso concluye que los puestos examinados «se crearon, transformaron y adjudicaron» para generar retribuciones y ventajas profesionales indebidas de manera continuada en el tiempo, por lo que reclama el endurecimiento de las penas para la totalidad de los implicados.