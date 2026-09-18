El capítulo de ‘Valle Salvaje’ del viernes 18 de septiembre de 2026 incluye el encuentro de Bárbara en un baile, la huida de Mercedes y Victoria y el beso de Alejo que afecta a Luisa, según el avance publicado por El Mundo para la semana del 14 al 18 de septiembre.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

La jornada comienza con el encuentro en la verbena: el avance sitúa la conversación y la cercanía entre Bárbara y un joven como un nuevo punto de tensión para su trama.

Por otra parte, El Mundo recoge que Mercedes y Victoria huyen. El texto las presenta en una dinámica de evasión vinculada a hechos anteriores en la serie. Según el avance, esos sucesos previos incluyeron el manejo de un cuerpo en capítulos recientes, lo que mantiene la presión sobre ellas. La huida condicionará decisiones y alianzas en el pueblo.

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El beso de Alejo aparece como motivo de conflicto para Luisa, y el avance menciona además a Manuela en ese contexto.

El avance también apunta que el capitán Escobedo seguía la pista a alguien, lo que añade un componente de investigación. El texto no detalla hoy los pasos concretos de la pesquisa. Según El Mundo, esa vigilancia ha sido recurrente en capítulos recientes y condiciona las decisiones en el pueblo. Ese factor policial puede alterar alianzas y forzar respuestas de los personajes.

Estos frentes —baile, huida e investigación— marcan el rumbo del capítulo y abren varias líneas de conflicto.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

‘Valle Salvaje’ se emite en La 1 (TVE) a las 16:30. Este viernes 18 de septiembre de 2026 la serie ocupa su franja vespertina habitual; el avance procede del resumen de El Mundo para la semana del 14 al 18 de septiembre.

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