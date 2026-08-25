El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) se sitúa en el centro de la respuesta del Estado ante situaciones de alta complejidad. Este órgano vuelve a marcar la agenda institucional tras la convocatoria por parte del presidente del Gobierno de una sesión monográfica dedicada a la crisis fronteriza en Ceuta, 26 días después de la entrada masiva de unos 80.000 migrantes en la ciudad autónoma.

Naturaleza y cometido institucional

El Consejo de Seguridad Nacional opera como Comisión Delegada del Gobierno, asumiendo la responsabilidad de asistir a la Presidencia del Ejecutivo en la dirección estratégica de la política de Seguridad Nacional y en la coordinación de su sistema integral. Su labor no sustituye la capacidad de decisión ejecutiva del Consejo de Ministros, sino que funciona como la máxima plataforma de análisis, evaluación de riesgos, coordinación de recursos y gestión unificada de situaciones de crisis.

Composición del máximo órgano de seguridad

La estructura del CSN está diseñada para ofrecer una respuesta interdisciplinar ante escenarios imprevistos:

Presidencia: Corresponde al presidente del Gobierno, si bien el Rey preside sus sesiones cuando asiste formalmente a las mismas.

Corresponde al presidente del Gobierno, si bien el Rey preside sus sesiones cuando asiste formalmente a las mismas. Ministerios implicados: Participan las vicepresidencias del Gobierno junto a los titulares de las carteras de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa, Hacienda, Interior, Transportes, Industria, Economía, Sanidad, Transformación Digital, Trabajo y Ciencia e Innovación.

Participan las vicepresidencias del Gobierno junto a los titulares de las carteras de Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa, Hacienda, Interior, Transportes, Industria, Economía, Sanidad, Transformación Digital, Trabajo y Ciencia e Innovación. Altos mandos e inteligencia: Incluye al director del Gabinete de la Presidencia, al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), al secretario de Estado de Seguridad y al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), asistidos por la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Incluye al director del Gabinete de la Presidencia, al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), al secretario de Estado de Seguridad y al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), asistidos por la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DSN). Convocatorias extraordinarias: La normativa permite incorporar a otros ministerios, responsables autonómicos, autoridades locales o expertos independientes. Esta vía ha facilitado la intervención telemática del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la gestión del escenario ceutí.

Frecuencia y mecánica de funcionamiento

El reglamento del Consejo establece un calendario de sesiones ordinarias con carácter mínimo bimestral. No obstante, el presidente del Gobierno cuenta con la potestad de convocar sesiones extraordinarias cuantas veces se requiera ante contingencias que comprometan la estabilidad, la soberanía o la seguridad interior.

Entre sus competencias operativas prioritarias destacan el dictado de directrices estratégicas de planificación, la supervisión continua del Sistema de Seguridad Nacional y la elaboración obligatoria del Informe Anual de Seguridad Nacional previo a su remisión a las Cortes Generales.

Para ampliar información sobre la legislación vigente y la estructura organizativa de la seguridad en España, se puede visitar el portal institucional del Departamento de Seguridad Nacional o consultar la actividad de los órganos directivos en la web de La Moncloa.