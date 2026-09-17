Las fuertes tormentas en Valencia han provocado cientos de incidencias, calles anegadas y problemas de movilidad, con especial atención en municipios afectados por la dana de 2024.

Lee tambien: La AEMET alerta a Cataluña por tormentas intensas, granizo y una acusada bajada térmica

Un episodio de fuertes tormentas ha vuelto a poner en alerta a Valencia y su área metropolitana tras provocar inundaciones en calles, bajos y carreteras, además de numerosos problemas de circulación y transporte. Emergencias de la Generalitat ha gestionado hasta las 23.00 horas un total de 478 incidentes relacionados con las lluvias.

Las localidades de Torrent, Paiporta y Aldaia, algunas de las zonas más afectadas por la dana de 2024, han seguido con especial atención la evolución de las precipitaciones. Aunque las lluvias han generado preocupación entre los vecinos, no se han registrado daños personales ni desbordamientos de barrancos.

Lee tambien: La AEMET emite un aviso urgente por lluvias y tormentas fuertes en la recta final de agosto

📢⛈️Especial precaución en la provincia de Valencia, por fuertes tormentas e intensas precipitaciones que complican la circulación.



➡️Infórmense del estado de las carreteras antes de emprender la marcha. pic.twitter.com/u1U8PhVvGL — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 16, 2026

En Torrent, las precipitaciones han dejado cerca de 96 litros por metro cuadrado, con 71 litros acumulados en media hora, según la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET). La intensidad de la tormenta provocó inundaciones en algunas viviendas y obligó a desalojar a quince personas de un local de comida rápida, según informó la alcaldesa, Amparo Folgado.

Hasta las 22.00 horas, la red de estaciones de AVAMET había registrado acumulados cercanos a los 100 litros por metro cuadrado en diferentes puntos. En Chiva se alcanzaron 96,2 litros por metro cuadrado; en Torrent, 95,8; en Montserrat, 83,6; en l’Eliana, 83,4; en Alboraia, 79,4; y en Valencia, 70,2 litros por metro cuadrado.

La tormenta también afectó al transporte. El aeropuerto de Valencia, situado en Manises, tuvo que cerrar temporalmente por inundaciones en las instalaciones, mientras que varias líneas de Cercanías registraron problemas. Además, el encuentro entre el Levante y el Athletic de LaLiga tuvo que ser aplazado por las condiciones meteorológicas.

Protección Civil envió un aviso Es-Alert a los móviles de la provincia de Valencia ante el riesgo de inundaciones, recomendando evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos y respetar las restricciones de tráfico establecidas.

Emergencias activó la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en Valencia y estableció la preemergencia hidrológica en varias zonas, entre ellas el Magro, Baix Túria, Poyo-Saleta, Carraixet-Calderona y la Albufera.

Las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento e incidencias relacionadas con acumulaciones de agua, rescates de vehículos y actuaciones de los bomberos, sin que se hayan comunicado daños personales.