La presidenta madrileña contrapone el desahucio de la anciana de Retiro con el alquiler facilitado a la expareja de José Luis Ábalos, acusando al Ejecutivo central de inconsistencia en sus políticas de vivienda.

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Madrid. – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con dureza tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada el pasado mes de septiembre en el distrito madrileño de Retiro. Ayuso ha dirigido sus críticas directamente contra el Ejecutivo central que encabeza Pedro Sánchez, afeándole su gestión en materia habitacional.

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Durante su intervención este jueves, la jefa del Ejecutivo madrileño denunció lo que considera una doble vara de medir del Gobierno. En sus declaraciones, contrapuso la situación de indefensión de la mujer fallecida con los escándalos de presuntas irregularidades que salpican al entorno del PSOE, aludiendo explícitamente a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, a quien la trama supuestamente financió el alquiler de un piso en el centro de la capital.

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Escalada en el choque político por el problema de la vivienda

Las manifestaciones de Ayuso se encuadran en el intenso debate político y las movilizaciones desencadenadas tras la ejecución del lanzamiento de la vivienda de Retiro. Mientras los grupos de la izquierda parlamentaria exigen una intervención urgente en el mercado de arrendamiento y la paralización de lanzamientos a colectivos vulnerables, la mandataria regional acusa a la Moncloa de instrumentalizar las carencias sociales.

Con estas declaraciones, el choque institucional entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central se intensifica en el arranque de la precampaña para las elecciones generales, situando la política de vivienda y la fiscalización de los recursos públicos como uno de los principales ejes de confrontación.