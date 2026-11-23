El líder del Partido Popular y candidato a las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha matizado su postura sobre la regulación de la eutanasia durante una entrevista televisiva en Antena 3, asegurando que no derogará la norma vigente, sino que impulsará un nuevo texto que refuerce la atención sanitaria y psicológica.

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En el tramo final de la campaña electoral, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha buscado aclarar su posición respecto a la ley de eutanasia. Según ha expuesto el candidato en declaraciones recogidas por medios como Europa Press y Antena 3 durante su intervención en el programa Espejo Público, su formación no apuesta por derogar la legislación actual, sino por aprobar una «nueva ley» que conserve «aquellas partes que son correctas» e incorpore «un plus para garantizar la vida digna».

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Con estas afirmaciones, Feijóo matiza las declaraciones realizadas días atrás en un pódcast, donde dejó abierta la puerta a una «derogación total o parcial» de la norma, lo que generó críticas por parte del Ejecutivo y de fuerzas progresistas. Durante su entrevista de este lunes, el dirigente popular ha sostenido que «no se puede regular la muerte digna sin regular la vida digna», reclamando mayor apoyo psicológico, psiquiátrico, sanitario y farmacológico para evitar que los pacientes perciban la eutanasia como su única salida. No obstante, el líder del PP no ha concretado qué artículos específicos de la ley actual mantendría.

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Por otro lado, y según informa El Español, Feijóo también ha endurecido su discurso en materia de inmigración durante la misma entrevista. El candidato popular ha calificado de «frívola» la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que España representa «un ejemplo de lo que no hay que hacer». En este sentido, ha abogado por combatir las mafias y actuar en los países de origen frente a lo que ha denominado un «buenismo que mata a personas en el océano».

Estas declaraciones se producen en un contexto de intenso cruce de acusaciones entre los principales partidos en la recta final hacia los comicios del 29N. Mientras desde el Gobierno y el PSOE se ha acusado al Partido Popular de pretender recortar derechos sociales consolidados y de utilizar el drama migratorio con fines electoralistas, la dirección popular defiende que sus propuestas buscan equilibrar el respeto a los marcos legales existentes con un refuerzo de las políticas asistenciales y del control fronterizo.