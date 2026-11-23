El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que Pedro Sánchez acabaría convocando un referéndum de autodeterminación en Cataluña si necesitara los apoyos de Junts tras las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha descartado cualquier acuerdo con el presidente del Gobierno, a quien calificó de «amoral» y «tóxico».

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Durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Feijóo respondió a la negativa expresada la noche anterior por Sánchez en Salvados (La Sexta) sobre un eventual referéndum catalán. A juicio del dirigente popular, el rechazo del jefe del Ejecutivo confirma lo contrario, en línea con lo ocurrido con la ley de amnistía: «Entiendo que en la España sanchista el compromiso es aquello que se dice y justamente no vas a hacer».

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Rechazo a pactar con Sánchez y apelación al votante socialista

Frente a las suspicacias de Vox sobre posibles acuerdos con el PSOE, Feijóo zanjó esa vía asegurando que el cambio no pasa por pactar con Sánchez: «Con Sánchez no se puede pactar. Yo no pacto con un político que, en mi opinión, es un amoral». En su lugar, pidió el respaldo directo en las urnas para «jubilar a Pedro Sánchez de la política española» y dirigió un mensaje a los «socialistas de verdad, que quieren abrir una nueva etapa» para que el PSOE «se resetee».

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También criticó los reproches dirigidos a Felipe González tras anunciar su voto en blanco, preguntándose qué sería del PSOE sin el expresidente, y defendió su postura sobre la fórmula electoral en el Senado frente a Vox al sostener que el PP busca mantener mayorías sin «suicidarse» políticamente.

Compromiso de no repetir un «sanchismo» institucional

Feijóo planteó su candidatura como una vuelta a la estabilidad institucional, a la aprobación de presupuestos y al respeto de la pluralidad frente a lo que definió como una etapa de deterioro. Entre sus compromisos, garantizó que un eventual Ejecutivo suyo no hará un uso partidista de las instituciones ni replicará lo que llamó un «sanchismo de derechas»: