La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado el parón educativo en la región como una «huelga política» con la complicidad del Gobierno, afirmando que no respeta el derecho de los alumnos ni al trabajo. Ayuso vinculó la huelga con la convocatoria de elecciones y expresó sus críticas a través de un tuit en el que cuestionó las intenciones de los convocantes.

Lee tambien: Polémica en X: El PP de Madrid difunde un vídeo de la periodista Sarah Santaolalla tras sus insinuaciones sobre Ayuso

En un tono similar, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, sostuvo que la huelga tiene fines electoralistas y destacó que se exigen en Madrid reivindicaciones que no se han planteado en otras comunidades autónomas ni en el Ministerio de Educación.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Incidentes durante la huelga educativa

El Gobierno regional ha informado que la primera jornada de huelga tuvo un seguimiento del 44,6% y que se están respetando los servicios mínimos. Sin embargo, se registraron algunos incidentes aislados. En la Universidad Complutense de Madrid, dos policías resultaron heridos y cinco personas fueron detenidas durante una manifestación. Además, en la Dirección de Área Territorial Este, una concentración de 70 huelguistas se disolvió tras la intervención policial, y se reportó la agresión a un vigilante de seguridad en la zona norte.

Lee tambien: PSOE critica fallo del Supremo sobre Ley de Memoria Democrática

Reacciones del Gobierno regional

Mercedes Zarzalejo ha subrayado que el objetivo de los sindicatos es «parar por completo el sistema educativo», enmarcando la huelga en lo que describen como un «otoño caliente». La consejera ha defendido que los servicios mínimos se están respetando y ha asegurado que el Gobierno regional estará vigilante para garantizar el derecho a la educación y al trabajo de todos los madrileños.