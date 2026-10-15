Jueves, 15 de octubre de 2026. Ceuta registra probabilidad de lluvia del 100% y viento E 25 km/h, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

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Las temperaturas oscilan entre 20°C y 34°C: la máxima más baja citada es 20°C en A Coruña y la más alta 34°C en Sevilla. La probabilidad de precipitación más elevada corresponde a Ceuta, conforme a los datos municipales públicos de AEMET.

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Norte peninsular

Bilbao presenta 29°C de máxima y 15°C de mínima, con cielo poco nuboso y viento NO 10 km/h; probabilidad de lluvia 0%. A Coruña registra 20°C de máxima y 14°C de mínima, con cielo cubierto y viento NO 5 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

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Centro peninsular

Madrid alcanza 26°C y baja hasta 17°C, con cielo despejado y viento SE 5 km/h (probabilidad de lluvia 0%). Zaragoza presenta 29°C de máxima y 15°C de mínima, también despejado y viento SE 10 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia.

Sur peninsular

Ceuta registra 25°C de máxima y 21°C de mínima, con cubierto con lluvia escasa, viento E 25 km/h y probabilidad de lluvia 100%, según AEMET.

Sevilla alcanza 34°C de máxima y 19°C de mínima, con nubes altas y viento E 15 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

El viento del este y la alta probabilidad de lluvia en Ceuta pueden afectar a desplazamientos y actividades al aire libre durante la jornada.

Mediterráneo

Barcelona mantiene 24°C de máxima y 18°C de mínima, cielo despejado y viento SE 5 km/h (probabilidad de lluvia 0% según AEMET). València presenta 26°C de máxima y 16°C de mínima, con nubes altas y viento S 5 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Islas Baleares

Palma registra 26°C de máxima y 15°C de mínima, con intervalos nubosos y viento SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 10%, según AEMET.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria alcanza 27°C de máxima y mantiene una mínima de 23°C, con nubes altas, viento NE 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, de acuerdo con AEMET.

Recomendaciones

En Ceuta, por la probabilidad de lluvia del 100% y el viento E 25 km/h , planificar desplazamientos con precaución.

y el viento , planificar desplazamientos con precaución. En el resto de capitales citadas por AEMET, predominan cielos despejados o con nubes altas y probabilidades de lluvia bajas; ropa de media temporada será adecuada y conviene atender posibles variaciones de nubosidad en actividades al aire libre.

La previsión para el jueves 15 de octubre de 2026, según los datos municipales públicos de AEMET, apunta a un día mayoritariamente seco en gran parte de España, con el principal foco de precipitación en Ceuta.

Fuente: AEMET, datos municipales públicos por capital.

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