MADRID.— La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha protagonizado un tenso encontronazo con los efectivos de la Policía Nacional desplegados este miércoles en el distrito madrileño de Retiro para ejecutar el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años. Montero, presente en la primera línea de la protesta junto a activistas del Sindicato de Inquilinas, requirió en repetidas ocasiones y a viva voz la presencia del responsable del operativo policial.

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Durante el choque frente al cordón de seguridad, Montero apeló a su condición de parlamentaria europea para exigir entrevistarse con el mando al mando del dispositivo. Ante esta petición, uno de los agentes del cuerpo le recordó que debía mantener la calma y abstenerse de alterar los ánimos de los concentrados, replicando a la alusión de su cargo político que para el operativo policial «es una ciudadana como el resto».

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, que derivó en la apertura de accesos al inmueble y la posterior ejecución de la orden judicial, Montero criticó duramente el despliegue a través de sus canales oficiales. La dirigente califica la actuación de «violencia policial ordenada por el Gobierno» y responsabiliza directamente a la empresa tenedora, a la administración de justicia y al Ejecutivo central del desalojo de la anciana tras siete décadas de residencia en el inmueble.

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