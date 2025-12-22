La resaca electoral de las elecciones autonómicas en Extremadura celebradas este domingo 21 de diciembre ha dejado una de las reacciones más contundentes en la Puerta del Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este lunes para valorar la victoria de María Guardiola (PP) y el hundimiento del PSOE en la región.

Fiel a su estilo directo, Ayuso ha elevado la lectura de los resultados al ámbito nacional, centrando sus ataques en la figura de Pedro Sánchez, a quien ha tildado de «lastre» para su propio partido.

«Un perdedor profesional»

La presidenta madrileña ha utilizado los resultados en Extremadura —donde el PP ha logrado una victoria histórica frente a un PSOE en mínimos— para reforzar su tesis sobre el fin de ciclo del sanchismo:

«Pedro Sánchez se ha convertido en un perdedor de elecciones profesional. Como decimos en Madrid, , vamos», ha afirmado tajante. Impacto en el PSOE: Según Ayuso, el presidente del Gobierno es una «rémora» no solo para España, sino también para los líderes territoriales socialistas, que se ven arrastrados por su gestión central.

Según Ayuso, el presidente del Gobierno es una «rémora» no solo para España, sino también para los líderes territoriales socialistas, que se ven arrastrados por su gestión central. Lectura nacional: Para la dirigente madrileña, el éxito en Extremadura confirma que el PP es la única formación capaz de «ofrecer prosperidad y unir a los españoles» frente al modelo actual.

El análisis del contexto político

Ayuso ha enmarcado la victoria popular dentro de lo que considera el «peor momento institucional y político» de la democracia española desde 1978. En su opinión, el vuelco electoral en un bastión tradicional de la izquierda como Extremadura es la respuesta de la ciudadanía ante la situación actual del país.

Resumen de las Elecciones en Extremadura 2025

Los resultados que han motivado estas declaraciones muestran un cambio de paradigma en la Asamblea de Extremadura:

Partido Escaños (aprox.) Situación PP (Guardiola) 29 Ganador (a 4 de la mayoría absoluta) PSOE (Gallardo) 21-23 Debacle histórica (pierde hasta 9 escaños) Vox 5 Llave de gobierno



La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado la ocasión para felicitar a María Guardiola, subrayando que Extremadura ha elegido «libertad» y ha rechazado las políticas de «muro» que, según ella, promueve el Ejecutivo central.