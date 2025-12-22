Una macrooperación policial en Motril se ha saldado con la detención de 27 personas de nacionalidad colombiana tras la inspección de cuatro locales de ocio nocturno. El dispositivo, denominado ‘Operación Bogotá’, se centró en la persecución de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal e infracciones graves contra la Seguridad Social.

El operativo se activó para dar respuesta a diversos avisos sobre irregularidades en estos establecimientos, donde también se sospechaba de posibles actividades contra la salud pública y tráfico de estupefacientes que estaban generando alarma social en la localidad.

Resultados del dispositivo

La intervención policial fue exhaustiva y arrojó las siguientes cifras:

74 personas identificadas durante los registros.

durante los registros. 27 detenidos por vulnerar la legislación de extranjería y la normativa laboral.

por vulnerar la legislación de extranjería y la normativa laboral. 5 actas de sanción emitidas por la Inspección de Trabajo debido a irregularidades en la contratación de personal.

Despliegue multidisciplinar

Para la ejecución de las detenciones y registros fue necesaria la coordinación de diversas unidades especializadas, incluyendo agentes de Extranjería, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Policía Científica. Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada y la Policía Local participaron activamente en la supervisión de los locales.

Fase judicial

Los arrestados han sido trasladados y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Motril. La investigación sigue su curso para esclarecer el alcance total de las infracciones y la posible existencia de una red organizada tras estos locales de ocio.