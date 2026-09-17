El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Melilla por su Día con un mensaje centrado en la diversidad y la convivencia, sin incluir referencias a la españolidad de la ciudad autónoma ni a la integridad territorial.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves su felicitación a Melilla con motivo del Día de la ciudad autónoma a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

En su publicación, Sánchez ha definido Melilla como «un ejemplo de diversidad, encuentro y convivencia» y ha destacado la presencia de distintas culturas, tradiciones y formas de entender la vida en la ciudad.

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El mensaje del presidente del Ejecutivo no ha incluido referencias expresas a la españolidad de Melilla ni a la defensa de su integridad territorial. Tampoco ha hecho mención a las reclamaciones de soberanía sobre la ciudad que se han producido desde Marruecos.

La felicitación de Sánchez llega en un contexto marcado por el debate político sobre Ceuta y Melilla y la gestión de distintas cuestiones relacionadas con la frontera y la migración.

Desde el Partido Popular, su secretario general, Miguel Tellado, ha respondido reivindicando la condición de ambas ciudades autónomas como españolas y defendiendo la integridad territorial de España. El dirigente popular ha señalado que su formación reivindica la «españolidad, historia y convivencia» de Melilla y Ceuta.

El debate sobre la relación con Marruecos también ha estado presente en las últimas semanas después de declaraciones de responsables políticos marroquíes sobre las ciudades autónomas.

Melilla celebra su Día con una programación institucional en la que la ciudad pone en valor su historia, su carácter autónomo y la convivencia entre sus diferentes comunidades.