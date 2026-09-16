Sigue en directo el Barcelona – Racing Santander. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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🔄 min 45′ — Cambio en Barcelona — entra Joan García, sale Wojciech Szczęsny
🟨 min 45+5′ — Tarjeta amarilla — Lamine Yamal (Barcelona)
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⚽ min 45′ — ¡GOL de Barcelona! Lamine Yamal (de penalti)
⚽ min 42′ — ¡GOL de Barcelona! Raphael Dias Belloli (asist. Daniel Olmo Carvajal)
⚽ min 36′ — ¡GOL de Barcelona! João Cancelo (asist. Daniel Olmo Carvajal)
⚽ min 30′ — ¡GOL de Racing Santander! Maguette Gueye (asist. Asier Villalibre)
⚽ min 25′ — ¡GOL de Barcelona! Raphael Dias Belloli (de penalti)
🟨 min 23′ — Tarjeta amarilla — Pedro Felipe (Racing Santander)
⚽ min 8′ — ¡GOL de Barcelona! João Cancelo (asist. Lamine Yamal)