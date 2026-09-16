El conjunto dirigido por Hansi Flick recibe este miércoles al equipo cántabro en el estadio Spotify Camp Nou en el encuentro correspondiente a la sexta jornada del campeonato nacional de Primera División

El FC Barcelona se enfrenta este miércoles, 16 de septiembre, al Racing de Santander en el estadio Spotify Camp Nou, en un choque correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027. El conjunto azulgrana, bajo la dirección técnica de Flick, afronta este compromiso intersemanal con el objetivo de sumar una nueva victoria en su feudo y hacer valer el respaldo de su afición en el feudo barcelonista. La escuadra catalana salta al terreno de juego en calidad de vigente campeona del torneo tras haberse adjudicado el título en las dos últimas ediciones de la máxima categoría del fútbol español.

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Por su parte, el Racing de Santander rinde visita al coliseo barcelonista para completar un exigente duelo en el calendario de Primera División. Las plataformas de televisión con derechos de retransmisión han confirmado los diales y horarios oficiales para que los aficionados puedan seguir en directo el encuentro a través de la señal televisiva y de los operadores autorizados.

Horario del FC Barcelona – Racing de Santander de LaLiga EA Sports

El choque entre el FC Barcelona y el Racing de Santander se disputa hoy, miércoles 16 de septiembre, a partir de las 21:30 horas (hora peninsular española). El feudo azulgrana del Spotify Camp Nou será la sede encargada de acoger la celebración de esta cita liguera intersemanal de la jornada 6.

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Dónde ver en directo por televisión el partido en el Spotify Camp Nou

La cobertura en televisión del duelo entre el FC Barcelona y el Racing de Santander estará disponible en España a través de varias opciones de emisión: