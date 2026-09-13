Jornada 5 de LaLiga, domingo 13 de septiembre de 2026: cuatro partidos, cinco goleadas y dos empates.

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Marcadores de la jornada 5

Celta Vigo 1 – 1 Málaga [goles: Celta Vigo: Ferran Jutglà 41′ | Málaga: Adrian Nino 83′]

[goles: Celta Vigo: Ferran Jutglà 41′ | Málaga: Adrian Nino 83′] Levante 2 – 4 Barcelona [goles: Barcelona: Xavi Espart 5′, Lamine Yamal 19′, Lamine Yamal 48′ (p.), Karim Adeyemi 90+3′ | Levante: Iván Romero 79′, Roger Brugué 88′]

[goles: Barcelona: Xavi Espart 5′, Lamine Yamal 19′, Lamine Yamal 48′ (p.), Karim Adeyemi 90+3′ | Levante: Iván Romero 79′, Roger Brugué 88′] Getafe 1 – 1 Deportivo de La Coruña [goles: Getafe: Ramón Terrats 66′ | Deportivo de La Coruña: Pierre-Emerick Aubameyang 78′]

[goles: Getafe: Ramón Terrats 66′ | Deportivo de La Coruña: Pierre-Emerick Aubameyang 78′] Real Sociedad 0 – 3 Atlético de Madrid [goles: Atlético de Madrid: Alejandro Grimaldo 84′ (p.), Jonathan David 90′, Giuliano Simeone Baldini 90+5′]

Duelos destacados

Barcelona mantiene ventaja con un arranque rápido

En Levante 2 – 4 Barcelona, el conjunto blaugrana marcó pronto con Xavi Espart (5′) y consolidó la ventaja con Lamine Yamal (19′). Yamal amplió la renta en el 48′ de penal y Karim Adeyemi cerró el marcador en el 90+3′.

El Levante maquilló el resultado en la recta final con goles de Iván Romero (79′) y Roger Brugué (88′), pero no pudo evitar la derrota ante un rival que fue más efectivo en las fases decisivas del encuentro.

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Atlético decide en los minutos finales

Real Sociedad 0 – 3 Atlético de Madrid se resolvió con tres goles visitantes: Alejandro Grimaldo (84′, penal), Jonathan David (90′) y Giuliano Simeone Baldini (90+5′). El conjunto local se quedó sin anotar en esta jornada.

Empates en Vigo y en Getafe

Celta Vigo 1 – 1 Málaga: Ferran Jutglà abrió el marcador en el 41′ y Adrian Nino igualó en el 83′.

Getafe 1 – 1 Deportivo de La Coruña: Ramón Terrats marcó en el 66′ y Pierre-Emerick Aubameyang niveló en el 78′.

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