Alavés goleó 3-0 al Getafe y el Sevilla venció 2-1 al Rayo Vallecano en la jornada 1 de LaLiga, el sábado 15 de agosto de 2026.

Resultados de la jornada 1 (15/08/2026)

Alavés 3 – 0 Getafe

3 – 0 Sevilla 2 – 1 Rayo Vallecano

Duelo destacado

El Alavés-Getafe fue el partido más dominante de la jornada: el 3-0 refleja un control local desde los primeros minutos. El equipo vitoriano pareció mostrar solidez defensiva y eficacia en ataque, lo que le permitió cerrar el encuentro con comodidad. El Sevilla, en cambio, resolvió un encuentro más ajustado ante el Rayo Vallecano con un 2-1 que dejó dudas por momentos en su defensa. Estos resultados abren la temporada con dos victorias claras en la primera jornada del calendario liguero.