La colaboradora vuelve tres años después a un plató de Telecinco como única invitada del espacio de Mediaset para contestar a las declaraciones de Juls Janeiro, a la demanda de Jesulín de Ubrique y mantener un cara a cara con Beatriz Trapote

Belén Esteban regresa este viernes al plató de ‘De Viernes’ en Telecinco en la que supone su reaparición en un estudio de la cadena de Mediaset más de tres años después de la cancelación de ‘Sálvame’. La colaboradora se sentará como única invitada del programa presentado por Santi Acosta para responder de forma pormenorizada a las reacciones surgidas tras su reciente entrevista, abordando sus frentes abiertos con Juls Janeiro, la anunciada demanda de Jesulín de Ubrique, las manifestaciones de Rosa Benito, Chayo Mohedano y Víctor Janeiro en ‘Supervivientes All Stars’, además de mantener un cara a cara en directo con Beatriz Trapote.

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El espacio nocturno de Telecinco, que adelantará su horario de inicio a las 23:00 horas para no coincidir con la emisión del partido de la Nations League entre Francia e Italia en La 1 de TVE, busca consolidar los registros de audiencia obtenidos en su entrega anterior. En dicha emisión, el testimonio de Esteban logró un 18,7 % de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de espectadores de media, lo que supuso el segundo mejor dato en la historia del formato y motivó la suspensión del debate previsto de ‘Supervivientes All Stars’ para dedicar la totalidad de la escaleta a su entrevista.

Respuesta a Juls Janeiro y a la demanda de Jesulín de Ubrique

Durante su intervención en el plató, la de Paracuellos del Jarama contestará a las recientes manifestaciones públicas de Juls Janeiro, quien ha puesto en duda su testimonio acusándola de ser una «embustera» y una «payasa». Asimismo, la invitada abordará el anuncio de las acciones legales que prevé interponer contra ella Jesulín de Ubrique, ofreciendo su versión respecto a los asuntos vertidos sobre la familia Janeiro a raíz de las revelaciones ofrecidas la semana pasada en su conversación con Santi Acosta.

💥Este viernes…Belén Esteban se sienta en el plató y responde a las declaraciones de Juls Janeiro tras la emisión del scoop de la semana pasada: "Si hay otra historia, contarla".



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Por otro lado, la entrevista servirá para que Esteban replique a los comentarios formulados desde Honduras por los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’. La colaboradora se posicionará ante las afirmaciones de Rosa Benito, quien la calificó de «mala y mentirosa», y ante las palabras de Chayo Mohedano, quien la tildó de «mala persona». Del mismo modo, responderá a Víctor Janeiro tras sus valoraciones en el espacio denominado ‘El Puente de las Emociones’, donde el torero sostuvo que la madre de su sobrina «ha hecho mucho daño a los Janeiro».

Rosa Benito no se calla nada de su enemistad con Belén Esteban: "Me repugna hablar de ella, es envidiosa y mala" #TierraDeNadie3https://t.co/ytTCFsEwLa — Supervivientes (@Supervivientes) September 30, 2026

Cara a cara con Beatriz Trapote y tensiones pendientes en plató

Uno de los puntos centrales de la velada será el cara a cara que sostendrán en el plató Belén Esteban y Beatriz Trapote. La cita se produce tras el choque verbal mantenido por ambas la semana anterior mediante una conexión telefónica. La controversia se suscita después de que la mujer de Víctor Janeiro señalase a Esteban como la responsable de haber frenado su continuidad laboral en la televisión, una afirmación desmentida por la invitada, quien defendió además que su hija Andrea mantiene una relación fluida con la periodista y con sus primos. En este reencuentro, Trapote tratará de fundamentar sus declaraciones sobre la vinculación familiar existente.

Belén Esteban entra por teléfono y, desde el primer segundo, la tensión con Beatriz Trapote se hace evidente. 💥



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Asimismo, la presencia de la de Paracuellos del Jarama en el programa propiciará el reencuentro con Terelu Campos, quien el pasado martes reconoció en ‘Supervivientes All Stars’ el malestar generado por las manifestaciones que la invitada realizó sobre su hija Alejandra en los últimos años. Por último, la emisión contempla la resolución de las discrepancias pendientes con la periodista Ángela Portero tras los desencuentros evidenciados en la anterior jornada televisiva.