Yulen Pereira abandonó el concurso tras la salvación de Arkano e Ivana Icardi en la votación de la audiencia.

La cuarta gala de ‘Supervivientes All Stars 3’ concluyó este jueves con la eliminación de Yulen Pereira, quien se convirtió en el tercer expulsado de la presente edición del concurso de Telecinco. El esgrimista abandonó el programa tras perder la votación del público frente a Arkano e Ivana Icardi, en una noche que introdujo como principal novedad la participación directa de los familiares de los concursantes presentes en el plató durante la ronda de nominaciones.

Lee tambien: Pipi Estrada confirma que tiene cáncer de piel y será operado

La expulsión se decidió entre los tres nominados de la semana, después de que Asraf Beno lograse la salvación en la emisión del pasado martes. Antes de conocer el veredicto definitivo, los tres concursantes manifestaron su deseo de continuar en el desarrollo del formato. Tras la presentación inicial de los porcentajes ciegos de votación, que se situaron en un 48 %, un 29 % y un 22 %, el presentador Jorge Javier Vázquez anunció en primer lugar la salvación del rapero Arkano.

Yulen Pereira abandona la aventura frente a Arkano e Ivana Icardi

Posteriormente, la audiencia determinó el cese de la participación de Yulen Pereira al otorgar la salvación a Ivana Icardi. Tras conocerse el resultado, el deportista se despidió de la audiencia y de sus compañeros en la isla dedicando unas palabras de afecto al resto de participantes: «Muchas gracias, me llevo un gran hermano como Omar, mucho amor a Arkano, y el resto dadlo todo».

Lee tambien: Expulsados siete migrantes marroquíes de Ceuta por delitos cometidos

La intervención de los familiares en plató determina los nuevos nominados

El desarrollo de la cuarta gala estuvo marcado por la dinámica empleada para la configuración de la nueva lista de nominados. Por primera vez en la edición, las puntuaciones otorgadas por los familiares y defensores en el plató de Madrid —entre quienes se encontraban Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Javier Ungría y Marlene Mourreau— se sumaron a las votaciones emitidas por los propios participantes desde la isla.

En el grupo de Playa Sol, el voto conjunto de los familiares señaló a Yola Berrocal, una puntuación que coincidió con la decisión de los concursantes de la zona y a la que se añadió la nominación directa de Asraf Beno realizada por Damián en calidad de líder. Por su parte, la votación de los defensores de Playa Luna recayó sobre Chiqui, sumándose a los puntos otorgados por los integrantes del equipo, mientras que Ivana Icardi nominó a Arkano. De este modo, la nómina definitiva de nominados de la semana queda compuesta por Chiqui, Arkano, Yola Berrocal, Asraf Beno y Omar Sánchez.